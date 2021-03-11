Фигурантам дела о погоне со стрельбой в Сухуме изменили меру пресечения

Инцидент со стрельбой в Сухуме произошел 16 марта 2020 года. По данным следствия, около двух часов ночи сотрудники угрозыска пытались остановить за превышение скорости автомобиль марки Toyota Noah без госзнаков.

СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Подсудимым по делу о применении насилия в отношении представителей власти Айнару и Аслану Зухба изменили меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест сроком на один месяц, до 11 апреля 2021 года, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Отмечается, что судья Сухумского районного суда удовлетворил ходатайство защитника подсудимых Зухба Айнара и Зухба Аслана об изменении ранее избранной меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест, несмотря на возражения государственных обвинителей и потерпевших.

Постановление об изменении меры пресечения в отношении Зухба Айнара и Зухба Аслана будет обжаловано стороной обвинения в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда в трехдневный срок.

Ранее 1 февраля 2021 года судья Степанов А.Г., рассмотрев ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей в отношении другого фигуранта по уголовного делу Гарри Авидзба, отклонил его и избрал в отношении последнего меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Кассационным определением Верховного суда Абхазии от 11 февраля 2021 года по кассационному представлению участвующего прокурора постановление об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде было отменено и в отношении Авидзба избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 11 апреля 2021 года.

Инцидент со стрельбой в Сухуме произошел 16 марта 2020 года. По данным следствия, около двух часов ночи сотрудники угрозыска пытались остановить за превышение скорости автомобиль марки Toyota Noah без госзнаков. В результате началось преследование, пассажир преследуемого автомобиля сделал несколько выстрелов в воздух. Погоня по Сухуму продолжилась в селе Яштуха Сухумского района, где нарушители обстреляли служебный автомобиль, тогда им удалось скрыться с места происшествия.

Позже Toyota Noah была обнаружена сожженной в селе Каманы. Как выяснилось, машина была угнана 12 марта у жителя Сухума.

Нарушители, пересев на автомобиль марки Mazda-6 без госномерных знаков, пытались покинуть территорию Сухумского района, однако правоохранители снова начали преследование. Преступники бросили машину в одном из тупиков села Яштуха и пытались скрыться, избавившись от оружия, когда были задержаны.