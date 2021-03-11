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Фигурантам дела о погоне со стрельбой в Сухуме изменили меру пресечения

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Инцидент со стрельбой в Сухуме произошел 16 марта 2020 года. По данным следствия, около двух часов ночи сотрудники угрозыска пытались остановить за превышение скорости автомобиль марки Toyota Noah без госзнаков.

СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Подсудимым по делу о применении насилия в отношении представителей власти Айнару и Аслану Зухба изменили меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест сроком на один месяц, до 11 апреля 2021 года, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Дело о погоне со стрельбой в Сухуме направлено в суд

Отмечается, что судья Сухумского районного суда удовлетворил ходатайство защитника подсудимых Зухба Айнара и Зухба Аслана об изменении ранее избранной меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест, несмотря на возражения государственных обвинителей и потерпевших.

Постановление об изменении меры пресечения в отношении Зухба Айнара и Зухба Аслана будет обжаловано стороной обвинения в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда в трехдневный срок.

Ранее 1 февраля 2021 года судья Степанов А.Г., рассмотрев ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей в отношении другого фигуранта по уголовного делу Гарри Авидзба, отклонил его и избрал в отношении последнего меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Кассационным определением Верховного суда Абхазии от 11 февраля 2021 года по кассационному представлению участвующего прокурора постановление об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде было отменено и в отношении Авидзба избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 11 апреля 2021 года.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Погоня и перестрелка: возбуждено уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудников МВД

Инцидент со стрельбой в Сухуме произошел 16 марта 2020 года. По данным следствия, около двух часов ночи сотрудники угрозыска пытались остановить за превышение скорости автомобиль марки Toyota Noah без госзнаков. В результате началось преследование, пассажир преследуемого автомобиля сделал несколько выстрелов в воздух. Погоня по Сухуму продолжилась в селе Яштуха Сухумского района, где нарушители обстреляли служебный автомобиль, тогда им удалось скрыться с места происшествия.

Позже Toyota Noah была обнаружена сожженной в селе Каманы. Как выяснилось, машина была угнана 12 марта у жителя Сухума.

Нарушители, пересев на автомобиль марки Mazda-6 без госномерных знаков, пытались покинуть территорию Сухумского района, однако правоохранители снова начали преследование. Преступники бросили машину в одном из тупиков села Яштуха и пытались скрыться, избавившись от оружия, когда были задержаны.

 


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