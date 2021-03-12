Спорный майнинг: почему прервалось заседание Парламента Абхазии

На очередном заседании Парламента Абхазии депутаты должны были рассмотреть проект закона "О внесении изменений в Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях" и изменений в некоторые законодательные акты во втором чтении.

О том, почему спикер Народного Собрания перенес заседание сессии при обсуждении законопроектов, предусматривающих наказания за незаконную добычу криптовалют, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Горячее обсуждение



Депутат Гарри Кокая отметил, что рассматриваемые законопроекты не будут работать, и призвал коллег не голосовать за принятие документов. Свою позицию он аргументировал тем, что депутаты не поддержали поправки в законопроект о декларировании доходов и расходов во втором чтении – не менее важного законопроекта для абхазского общества.

Законопроекты подверг критике и депутат Илья Гуния, который подчеркнул, что в тексте поправок есть определения, которые позволяют определенному кругу лиц продолжать заниматься майнингом.

"В тексте поправок указано, что предусматривается штраф в размере 50 минимальных размеров оплаты труда за каждый киловатт мощности, подключенного к электросетям оборудования по добыче криптовалют, с конфискацией указанного оборудования. Но на должностных лиц (распространяется - прим.) штраф в размере пять тысяч МРОТ без конфискации оборудования", - говорит депутат.

Также он подчеркнул, что законопроекты не предполагают запрет деятельности по майнингу, а только штрафные санкции за незаконное подключение.

"В мае запрет заканчивается, поэтому, получается, что тот проект, который мы принимаем сегодня, кому-то можно будет майнить, а кому-то будет запрещено. Возникает вопрос, по какому принципу будет разрешаться или не разрешаться майнинг? Если мы запрещаем майнинг на год или два, то законопроект имеет смысл", - сказал Гуния.

Другой депутат Дмитрий Гунба заметил, что законопроекты необходимо принимать, так как население обращается с соответствующими вопросами в связи с проблемами в сфере энергетики. Однако, Гуния не согласился с тем, что законопроекты следует принимать в том виде, в котором они представлены сейчас.

С ним согласилась депутат Натали Смыр: "Я абсолютно поддерживаю Илью Чичиковича и логику вижу только в том, что если есть запрет, то закон актуален", - заметила она.

Обсуждение проходило оживленно и бурно, мнения относительно принятия или доработки законопроектов разделились.

"Мы можем принять любое решение, если сейчас торпедировать законопроект и не принимать, то это дело хозяйское, каждый голосует по своему усмотрению, дело не в этом. Но здесь четкая ситуация, мы за то, чтобы майнинги работали или нет, если мы за то, чтобы майнинги незаконно работали, и не дать их ликвидировать с точки зрения закона и наказывать, тогда мы не голосуем. Если мы саботируем закон, тоже решение, но мы не даем рычагов для наказания людей, которые занимаются незаконным майнингом", - высказал свое мнение депутат Батал Табагуа.

В ответ Илья Гуния сказал, что ужесточение санкций разрешит определенным людям заниматься майнингом, а остальные попадут под санкции.

Прийти к единому мнению относительно этого вопроса депутаты не смогли, поэтому спикер Народного Собрания Валерий Кварчия заявил о переносе заседания сессии.

О проектах законов

На очередном заседании Парламента Абхазии депутаты должны были рассмотреть проект закона "О внесении изменения в Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях" и изменения в некоторые законодательные акты.

Согласно документу, незаконное подключение к электросетям с нарушением установленного законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - в размере двадцати минимальных размеров оплаты труда за каждый киловатт мощности подключенного к сетям оборудования, на должностных лиц - в размере 1000 МРОТ.

Незаконное подключение к сетям для добычи криптовалют, если действие не содержит уголовно наказуемого деяния, предусматривает штраф на ИП и юрлиц в размере сорока МРОТ за каждый киловатт, на должностных лиц - в размере трех тысяч МРОТ.

Повторное нарушение влечет штраф на граждан, ИП и юрлиц 50 МРОТ за каждый киловатт при добыче криптовалют с конфискацией оборудования, на должностных лиц - в размере пяти тысч МРОТ.

Депутаты Парламента Абхазии также должны были рассмотреть изменения в некоторые законодательные акты.

Согласно им, присоединение к электрическим сетям, находящимся в ведении единого оператора передающих и распределительных сетей и последующее потребление электроэнергии в большом объеме для добычи криптовалют с нарушением законодательства, будет наказываться лишением свободы от одного до трех лет с конфискацией оборудования.

Согласно принятому решению депутатов, большим объемом потребляемой электроэнергии признается более 300 киловатт для добычи криптовалют.

В случае использования служебного положения для незаконной добычи криптовалют использование для этого большого количества электроэнергии предусматривается наказание в виде лишения свободы от одного до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от одного до двух лет, или без такового.