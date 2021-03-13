Виртуальная Абхазия: застывшее чудо "Анакопии"

Виртуальное пребывание в залах Новоафонской пещеры — новая часть мультимедийного проекта Sputnik Абхазия, цикла панорам об Абхазии.

Подсказки:

∙ Вращайте панораму в любом направлении при помощи правой клавиши мыши.

∙ Приближайте и удаляйте объекты, используя колесико мыши.

∙ Прочитайте о Новоафонской пещере ниже.

Ежегодно сотни тысяч туристов посещают Новоафонскую пещеру, которая уже долгие годы по праву считается одной из главных визитных карточек Абхазии.

Попасть в Новоафонскую пещеру можно на уникальном электропоезде. И уже в поезде заметно ощущаешь температурную разницу, и это неудивительно, ведь круглый год температура воздуха в пещере 10-13 градусов, относительная влажность воздуха около 100%.

В последнем зале пещеры "Анакопия" расположено завораживающее подземное озеро "Анатолия", глубина которого превышает 25 метров. Когда-то уровень воды в озерах поднимался, и воды затапливали большую часть зала. Сохранились следы этих наводнений — темно-коричневые горизонтальные полосы от поверхности озер почти до потолка. Теперь пещерные воды выходят через водоотводный тоённель в ущелье реки Маниквара.

Своей красотой завораживает пещерный водопад в зале "Анакопия". Из отверстия в высокой отвесной стене с тридцатиметровой высоты падает в зал огромный, навсегда застывший каменный вал.

Его застывшие "струи" устремляются к земле и останавливаются, не достигая ее каких-нибудь два метра.

По гладкой волнистой поверхности кальцитового водопада струится самая настоящая вода. Самый нижний зал Новоафонской пещеры имеет длину 150 метров, ширину 50 метров и высоту более 20 метров.