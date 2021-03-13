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Дрифт на центральной трассе: ГАИ Абхазии оштрафовала водителей за опасную езду

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210313/1032005324/Drift-na-tsentralnoy-trasse-GAI-Abkhazii-oshtrafovalo-voditeley-za-opasnuyu-ezdu-.html

Агрессивное вождение на трассе предусматривает лишение водительских прав на срок от трех до шести месяцев.

СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Государственная автоинспекция Абхазии оштрафовала водителей за агрессивное вождение на республиканской трассе в районе Верхней Эшеры, сообщает официальный сайт МВД Абхазии. Нарушение правил дорожного движения произошло 24 февраля.

Автомобили участников опасных маневров на республиканской трассе Псоу-Ингур доставили на служебную стоянку отдела внутренних дел Сухумского района.

"На особо опасном участке трассы, любители скоростной езды и имитации дрифтинга, подвергая опасности себя и других участников движения, создавали аварийные ситуации", - говорится в сообщении.

Сотрудники автоинспекции задержали четыре автомобиля, двух водителей, Давида Хагуш и Айнара Айба 1999 и 1998 годов рождения, оштрафовали.

Сотрудники ГАИ рассматривают также вопрос о применении меры взыскания в отношении еще двух водителей. Задержанные автомобили опечатали и поставили на стоянку отдела внутренних дел Сухумского района.

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