Дрифт на центральной трассе: ГАИ Абхазии оштрафовала водителей за опасную езду

Агрессивное вождение на трассе предусматривает лишение водительских прав на срок от трех до шести месяцев.

СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Государственная автоинспекция Абхазии оштрафовала водителей за агрессивное вождение на республиканской трассе в районе Верхней Эшеры, сообщает официальный сайт МВД Абхазии. Нарушение правил дорожного движения произошло 24 февраля.

Автомобили участников опасных маневров на республиканской трассе Псоу-Ингур доставили на служебную стоянку отдела внутренних дел Сухумского района.

"На особо опасном участке трассы, любители скоростной езды и имитации дрифтинга, подвергая опасности себя и других участников движения, создавали аварийные ситуации", - говорится в сообщении.

Сотрудники автоинспекции задержали четыре автомобиля, двух водителей, Давида Хагуш и Айнара Айба 1999 и 1998 годов рождения, оштрафовали.

Сотрудники ГАИ рассматривают также вопрос о применении меры взыскания в отношении еще двух водителей. Задержанные автомобили опечатали и поставили на стоянку отдела внутренних дел Сухумского района.

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