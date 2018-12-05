Нас занесло: как начать бороться с лихачами на дорогах Абхазии

В социальных сетях в последнее время все чаще появляются видеоролики, на которых неизвестные на дорогах Абхазии совершают опасные трюки на автомобилях.

Публикации сопровождаются комментариями вроде: "резвая, шустрая", "огонь" и "облака заказывали?" (это про клубы дыма, которые поднимает машина при пробуксовке, если кто не сразу понял).

Лихачи и дороги

В общем-то, дрифтинг, вид езды, при котором автомобиль проходит трассу в состоянии непрерывного заноса, – это вид автоспорта. Он пользуется популярностью у определенной категории людей во многих странах, и интернет буквально завален статьями про то, как правильно "валить боком" и какие машины для этого более всего подходят.

Главное отличие спортсменов–дрифтеров от их абхазских "коллег", что там (где нас нет) трюки совершают на строго отведенных для этого территориях, вдали от населенных пунктов. В Абхазии же срываются в занос прямо в центре города или на оживленных участках трассы. Трюки снимают на видео, а потом скидывают в группы автолюбителей с просьбой ставить лайки и оставлять комментарии. Судя по восхищенным отзывам, поклонников у любителей дрифта в Абхазии немало. Однако пока одни восхищаются, другие как страшного сна боятся столкнуться с этими лихачами на дороге.

Правило трех "Д"

Сария Ахба увидела ситуацию изнутри, когда путь машине, в которой она сидела, преградил дрифтер. Белая BMW стала выписывать круги на асфальте и остановила движение не где-либо, а на республиканской трассе. Дело было возле поворота на Ачандару.

"Это был ужас, я очень испугалась, - вспоминает Сария. - Нас было в машине пять человек, за рулем мой супруг. Он остановился, за нами выстроилось еще несколько машин. Мы сидели в салоне и не знали, влетит он в нас или нет".

Супруг Сарии – опытный водитель, он сориентировался мгновенно и поступил именно так, как советуют поступать в таких случаях эксперты. Он придерживался правила трех "Д" - Дал Дорогу Дураку.

По словам собеседницы, дрифтер был в составе свадебного кортежа. И, конечно, его трюки снимали на камеру из сопровождавших его машин. По всей видимости, его друзья. И, вероятно, это их кадры "засветились" в сети.

Участник другого свадебного кортежа также стал героем похожего ролика. На нем заносит уже черный Mercedes на выезде из Сухума. Все на уровне - клубы дыма, орущая музыка и вишенка на торте – автоматная очередь из люка дрифтующей машины.

И днем, и ночью

Некоторые попытки утихомирить любителей дрифта и гонок на трассе уже предпринимались. Последний раз в апреле настоящего года.

Тогда начальник ГАИ Абхазии Батал Агрба в интервью Sputnik обратил внимание, что в Абхазии, в частности в Сухуме, имеет место проблема с опасным вождением в ночное время суток. Журналисты даже окрестили нарушителей "ночными лихачами". В ГАИ парировали, что будут жестко пресекать нарушения правил дорожного движения в ночное время суток, автомобили будут изыматься и ставиться на штрафстоянку, а самих любителей опасной езды будут привлекать к административной ответственности в виде лишения водительского удостоверения сроком на полгода и выше.

"Они создают в ночное время дискомфорт и опасность на наших дорогах для жителей и остальных участников дорожного движения", - объяснили тогда в ГАИ.

Но, судя по всему, нашего брата так просто не запугать. Из увиденного в сети можно сделать вывод, что «ночные лихачи» не просто не тормознули, но и дали газу – теперь они лихачат в любое время суток.

Внимание, опасность!

Если внимательно изучить Кодекс административных нарушений Абхазии, то можно обнаружить, что термина "опасное вождение" в нем нет. Как привлекать к ответственности обсуждаемую категорию нарушителей общественного спокойствия на дороге – большой вопрос. Даже в России, где два года назад понятие опасного вождения все же загнали в ПДД, до сих пор не смолкают споры юристов, которые указывают на сложности с доказательством виновности лихачей.

Определение "опасное вождение" сводится к неоднократным действиям водителя, при котором его движение создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств или причинения другого материального ущерба. Сложности возникают, когда нужно определить, что именно считать опасными действиями. Подрезал, скажем, кого-то один раз – не считается, а делаешь это систематически – нарушение? Так?

Как фиксировать опасную езду - тоже спорный вопрос. Многие эксперты сходятся во мнении, что доказательством может быть только видеофиксация. Для реализации этой возможности в России даже был принят закон, согласно которому видеофиксация может применяться в качестве доказательства в суде. Поехали дальше и решили, что использовать можно будет как записи из машин ГИБДД, так и нарушения, снятые на камеру любыми гражданами. Файлы можно будет прислать при помощи специального приложения. Начали разрабатывать это приложение и уже анонсировали, что оно заработает в следующем году.

Ждем и наблюдаем, но опыт перенимать не спешим. То ли опасаемся, что решение проблемы пока еще спорное и неопробовано должным образом, то ли, что гораздо хуже, махнули на все рукой и отложили тему до востребования. Не митингуют же по этому поводу, в конце концов.