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Стало известно, когда возобновит работу станция скорой помощи в Новом районе

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210313/1032006580/Stalo-izvestno-kogda-vozobnovit-rabotu-stantsiya-skoroy-pomoschi-v-Novom-rayone.html

В помещении, в котором ранее располагалась станция скорой помощи, организован пункт проведения ПЦР-диагностики на коронавирус.

СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Станция скорой помощи в Новом районе возобновит свою работу после стабилизации ситуации с коронавирусом, об этом со ссылкой на заместителя главы Сухума Астамура Ашуба сообщается на сайте администрации. 

© Sputnik / Леон Гуния
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Бригады скорой помощи были чрезмерно загружены в период пандемии доставкой пациентов с COVID-19 в Гудаутский госпиталь, в мобильный госпиталь в Сухуме, Сухумскую инфекционную больницу.

Властями столицы на этот период было принято решение закрыть пункт скорой помощи в Новом районе. 

"Это была вынужденная мера. Не хватало врачей, которые могли бы обслуживать население района. Когда ограничительные меры закончатся, отделение скорой помощи в Новом районе возобновит свою деятельность во вновь отремонтированных помещениях", - сказал Астамур Ашуба.

Администрация Сухума отремонтировала помещения скорой помощи и на время пандемии организовала пункт приема ПЦР–тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19.


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