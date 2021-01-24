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Дополнительный пункт проведения ПЦР-тестов на COVID-19 откроют в Сухуме

© Sputnik / Алексей Сухоруков
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1130)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 23 января составляет 11158 человек. 159 летальных случаев. Выздоровели 8947 человек.

СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Пункт для проведения ПЦР-тестов на коронавирус откроется в Новом районе Сухума на следующей неделе, сказала в интервью Sputnik начальник Управления здравоохранения администрации Сухума Ирма Воуба.

Воуба уточнила, что пункт будет располагаться в здании, где ранее была станция скорой помощи, по адресу: улица Аргун 1 (здание милиции).

"По решению руководства администрации столицы, в течение суток мы должны проводить 100 ПЦР-тестов. Чтобы облегчить работу инфекционной больницы, где делают анализы, также лечат пациентов, глава администрации Сухума дал поручение открыть дополнительный пункт", - подчеркнула Воуба.

Она также сообщила, что в Новом районе в сутки будут делать 20 ПЦР-исследований, столько же анализов проводится в лабораторном COVID-центре на Турбазе, а в инфекционной больнице – 60.

Кроме того, Ирма Воуба отметила, что по решению руководства столицы, количество коек для тяжелобольных в инфекционной больнице Сухума будет увеличено с четырех до десяти.  

По последним данным, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет 11158 человек. 159 летальных случаев. Выздоровели 8947 человек. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 128 человек. В тяжелом состоянии 37 человек, состояние здоровья 34 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 16, в Ткуарчалской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 26, в российском военном госпитале в Сухуме - 58 пациентов.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1130)

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