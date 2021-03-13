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В Абхазии зафиксирован 31 новый случай COVID-19

© Sputnik / Павел Лисицын
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1212)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210313/1032007941/V-Abkhazii-zafiksirovan-31-novyy-sluchay-COVID-19.html

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 13072 человека. Зарегистрировано 204 летальных случая. Выздоровели 12520 человек.

СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 31 человека из 157 протестированных за последние сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 31 человек, у 15 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 7 человек, состояние здоровья 18 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 15 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 3, в Ткуарчалской ЦРБ - 2, в Гагрской ЦРБ - 8.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1212)

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