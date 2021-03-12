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Первую партию вакцины от COVID-19 завезут в Абхазию в конце марта

© Sputnik / Владислав Воднев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1209)
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Sputnik Абхазия
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Абхазия запросила в России в прошлом году поставку ста тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции.

СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Поставку первой партии российской вакцины от коронавирусной инфекции осуществят в Абхазию в конце марта, об этом заявила главный санитарный врач республики Людмила Скорик в эфире Абхазского телевидения.

Скорик подчеркнула, что у республики нет возможности самим производить вакцину, поэтому Абхазия находится в графике поставок.

"Первая партия планируется в конце марта", - заявила она, напомнив, что запрос на поставку вакцины Абхазия направила в Россию еще в прошлом году.

Главный санврач также отметила, что в России пока вакцинируют двумя препаратами - "Спутник V" или "Эпиваккорону". Какую вакцину доставят в Абхазию и в каком количестве, пока неизвестно.

Вакцинация от коронавируса для граждан Абхазии будет бесплатной и добровольной по аналогии с вакцинацией от гриппа. 

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 11 марта составляет 13024. Выздоровели 12440 человек, скончались 203.

В четверг 11 марта президент Абхазии продлил действие части антиковидных мер до 12 апреля.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1209)

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