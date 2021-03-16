Природные пожары были ликвидированы в Очамчырском районе

В тушении пожаров был задействован весь личный состав пожарно-спасательной службы по охране Очамчырского района.

СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Природные пожары разгорелись в селах Илыр, Акуаскиа и Мыку Очамчырского района 15 марта, об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Все возгорания полностью ликвидированы. По данным ведомства, горело около 36 гектаров сухостоя. В село Мыку пожарным и спасателям пришлось выезжать трижды.

Немалую часть пожара пришлось тушить вручную из-за труднодоступности очагов возгорания.

Согласно статистике за период 2019, 2020 и за январь 2021 годов подразделения МЧС Абхазии 1221 раз выезжали на тушение природных пожаров, человеческих жертв избежать удалось, но населению и государству нанесен большой материальный ущерб.

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