Природные пожары были ликвидированы в Очамчырском районе

СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Природные пожары разгорелись в селах Илыр, Акуаскиа и Мыку Очамчырского района 15 марта, об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Все возгорания полностью ликвидированы. По данным ведомства, горело около 36 гектаров сухостоя. В село Мыку пожарным и спасателям пришлось выезжать трижды.
Немалую часть пожара пришлось тушить вручную из-за труднодоступности очагов возгорания.
Согласно статистике за период 2019, 2020 и за январь 2021 годов подразделения МЧС Абхазии 1221 раз выезжали на тушение природных пожаров, человеческих жертв избежать удалось, но населению и государству нанесен большой материальный ущерб.
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