Президент проверил ход работ по установке фонтана на набережной Сухума

Работы по строительству фонтана на набережной Сергея Багапш в Сухуме начались в январе этого года.

СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания осмотрел ход работ по установке фонтана на площади имени Сергея Багапш в Сухуме. Об этом сообщается на сайте администрации столицы.

Как заявил руководитель МУП "Благоустройство" администрации Саид Кур-ипа, работы по установке фонтана будут завершены примерно через месяц.

© Foto / Администрация города Сухум Президент осмотрел ход работ по установке фонтана на площади имени Багапш

Конкурс на лучший проект памятника и благоустройства площади им. С. В. Багапш в Сухуме был объявлен 1 июля 2019 года. Срок приема работ продлили до декабря 2020 года. После завершения приема заявок рабочей группе по проведению открытого конкурса было поручено 25 января 2021 года завершить прием проектных работ в соответствии с поданными заявками на участие в конкурсе.

Государственная комиссия по монументальному искусству на заседании 3 марта выбрала три проекта памятников из десяти представленных. Они прошли во второй тур конкурса.

Второй президент Абхазии Сергей Багапш родился 4 марта 1949 года. В 2005 году был избран президентом Абхазии, в 2009 году переизбран на второй срок. Ушел из жизни 29 мая 2011 года.