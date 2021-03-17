Подобрать оружие и уложиться в сроки: как прошел охотничий сезон в Абхазии

СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Всего в Абхазии зарегистрировано около десяти тысяч охотников, незарегистрированных примерно около трех-четырех тысяч, сообщил председатель центрального правления Общества охотников и рыболовов Абхазии Хаджарат Квициния в интервью радио Sputnik.

"Если у человека есть желание охотиться на территории Абхазии в разрешенные сроки, проблем с выдачей документов нет, другое дело, что пока не все это делают. Большое количество документов уже выдано, но есть люди, которые не оформляют документы ни на оружие, ни на охоту", - отметил он.

В охоте, продолжил Квициния, особенно важно соблюдать сроки, охотиться весной и летом нельзя. "В этот период звери размножаются, но, к сожалению, есть люди, которые нарушают правила. Есть экологическая служба, которая контролирует, но у нее тоже недостаточно средств для осуществления контроля, не хватает техники, приборов наблюдения и так далее", - говорит Хаджарат Квициния.

Высказался он и по поводу охоты на редкие виды животных, внесенных в Красную книгу, заметив, что доказать подобные случаи очень сложно.

"Надо, условно говоря, поймать человека на месте преступления, все, кто этим занимается, они пытаются уйти от ответственности. В идеале нужно, чтобы была служба охоты, работники которой имели достаточно техники и оборудования, чтобы задержать и наказать охотника", - подчеркнул он.

Хаджарат Квициния отметил, что периодически в интернете появляются фотографии, где изображено, как люди охотятся с использованием запрещенного для охоты оружия, в том числе с автоматами.

"Нельзя пользоваться тем, что пока у государства не доходят до тебя руки, так как есть много проблем в других областях. Надо иметь сознание и культуру, мы периодически обращаемся к охотникам через телевидение и радио, но, честно говоря, эффекта мало, что не может не волновать охотников", - сказал Квициния.

Он также добавил, что использование пестицидов от разного рода вредителей, которые появились в Абхазии за последние годы, привело к тому, что количество птиц, на которых охотятся, уменьшилось.

"Любое химическое вмешательство не может принести пользу, оно может принести только вред. Пользу это может принести только тем, кто выращивает сельскохозяйственные культуры, но общая экология, конечно, страдает", - говорит он.

Затронул Квициния и проблему, связанную с увеличением шакалов и волков в республике.

"Многие покидают сельскую местность, переезжают в город, поэтому дикие животные спускаются в равнинную часть. Их стало очень много, поэтому им нужно больше пищи, поэтому они наносят ущерб крестьянам, так как звери нападают на домашних животных и птиц", - отметил он.

Жители сел обращаются в Общество охотников и рыболовов Абхазии для оказания помощи в отстреле волков и шакалов.

"Мы помогаем в тех местах, где звери напали на домашний скот, но этих мер недостаточно, надо чаще проводить охоту, но на это нужны средства, не всегда мобильно соберешь людей, поэтому проблем много. Эта проблема особенно остро стоит в восточной Абхазии, так как там села менее населены, много заброшенных мест, есть выжженные села на войне", - сказал Квициния.

В Абхазии разрешено охотиться на серну, косулю, кабана, медведя, шакала, запрещено охотиться на все виды краснокнижных зверей и птиц - это благородная рысь, лесная кошка, все виды дятлов и все виды хищных и певчих птиц.

Кроме того, запрещается охота в особо охраняемых зонах, в заповедниках, национальных парках, в промышленных зонах, в городах республики и на расстоянии трех километров вокруг них.

Для законной охоты необходимо пройти регистрацию охотничьего оружия в МВД и иметь удостоверение на хранение и ношение оружия. Во время охоты при себе нужно иметь охотничьи билет от Охотобщества и квитанцию об оплате госпошлины на охоту.