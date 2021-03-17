Природные пожары в Очамчырском районе ликвидировали к вечеру 16 марта

СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Природные пожары в Очамчырском районе тушили в течение всего дня во вторник 16 марта, к позднему вечеру все очаги возгорания удалось ликвидировать, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Возгорания были зафиксированы в лесополосе в черте Очамчыры, а также в селах Ачгуара, Лашкиндар, Адзюбжа, Кындыг, Араду, Баслаху.
На тушение пожаров направили весь личный состав пожарно-спасательной части Очамчырского района. Отмечается, что на определенном этапе тушения природных пожаров был также задействован личный состав ПСЧ Галского района.
- Пожары в Очамчырском районе© Foto / МЧС РА
- Пожары в Очамчырском районе© Foto / МЧС РА
Из-за пожаров частично была перекрыта автотрасса в селе Лашкиндар. Горели и хвойные деревья, и эвкалиптовые насаждения.
По данным МЧС, неконтролируемое распространение огня было спровоцировано санитарными поджогами в целях очистки сельхозугодий от сухостоя и ветреной погодой.
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