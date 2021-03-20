Селам Гулрыпшского и Очамчырского района грозит подтопление

СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Глава государства Аслан Бжания поручит соответствующим ведомствам изучить ситуацию и выработать предложения по недопущению затопления домов и сельхозугодий в близлежащих к реке Кодор селам Гулрыпшского и Очамчырского районов. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Аслан Бжания совершил поездку на место. Как сообщили специалисты в период весенне-летнего половодья существует угроза подтопления близлежащих сел. Своевременные руслоочистительные и берегоукрепительные работы позволят избежать таких последствий.
В рабочей поездке президента сопровождали замруководителя администрации главы государства Джансух Нанба и министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.
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