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Селам Гулрыпшского и Очамчырского района грозит подтопление

© Foto / Пресс-служба Президента Абхазии
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Президент Абхазии Аслан Бжания осмотрел русло реки Кодор в селах Уарча Гулрыпшского района и Адзюбжа Очамчырского района.

СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Глава государства Аслан Бжания поручит соответствующим ведомствам изучить ситуацию и выработать предложения по недопущению затопления домов и сельхозугодий в близлежащих к реке Кодор селам Гулрыпшского и Очамчырского районов. Об этом сообщает пресс-служба президента. 

Аслан Бжания совершил поездку на место. Как сообщили специалисты в период весенне-летнего половодья существует угроза подтопления близлежащих сел. Своевременные руслоочистительные и берегоукрепительные работы позволят избежать таких последствий.

В рабочей поездке президента сопровождали замруководителя администрации главы государства Джансух Нанба и министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.

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