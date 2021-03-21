Движение транспорта на Гагрском участке трассы Псоу-Ингур будет ограничено

Временные ограничения вводятся в связи с планово-профилактическими работами в тоннелях на Гагрском участке трассы.

СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Движение автотранспорта на Гагрском участке объездной дороги республиканской трассы Псоу-Ингур будет ограничено с 07:00 до 08:30 утра 22 марта, об этом сообщает МВД Абхазии.

Отмечается, что на время действия ограничений автомобилисты могут следовать по альтернативному маршруту: Сухумское шоссе - улица Демерджипа - проспект Владислава Ардзинба в центре Гагры.

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