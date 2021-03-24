Возбуждено уголовное дело в отношении экс-министра по репатриации Абхазии

Государственный комитет по репатриации Республики Абхазия с 2017 года возглавлял Беслан Дбар. С мая 2020 года эту должность занимает Вадим Харазия.

СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Абхазии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Госкомитета по репатриации республики Беслана Дбар, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Госкомитет по репатриации был преобразован из Министерства демографии и репатриации в апреле 2020 года.

Дбар обвиняют в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения, совершенного в группе с директором ООО "РемСтрой2012" Амираном Лакербая и инженером по техническому надзору Фонда репатриации Денисом Кове.

Дело возбуждено на основании материалов, поступивших из Управления по надзору за исполнением законодательства Абхазии.

По данным следствия, экс-министр с 20 августа 2018 года по 24 апреля 2020 года, совершил служебный подлог и, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лакербая и Кове, имея умысел хищения бюджетных средств в особо крупном размере, путем обмана, составил заведомо подложную исполнительную документацию. Подложные акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ были подписаны во исполнение якобы ранее заключенного договора подряда от 28 апреля 2017 года на производство работ "Наружные сети водопровода и канализации в коттеджном поселке села Мачара Гулрыпшского района на улице Дальская".

Подложные документы были подписаны со стороны генерального подрядчика Лакербая, технического надзора - Кове и заказчика - Дбар. В них были продублированы виды ранее выполненных РУП "Аибга" в период с 2013 по 2014 годы работ по устройству наружных сетей водопровода и канализации коттеджного поселка в селе Мачара Гулрыпшского района.

Таким образом, на основании подложных исполнительных документов, экс-министр по репатриации Дбар в период с 24 августа 2018 года по 28 июня 2019 года издал приказы о перечислении из Фонда репатриации денежных средств ООО "РемСтрой 2012" и за указанный период на расчетные счета Общества в КБ "Универсал-Банк" и в КБ "Амра-банк" было перечислено 25 296 598 рублей, которые разновременно были обналичены по чеку Лакербая и обращены в собственность последнего совместно с Кове и министром Дбар.