МВД отключило незаконные майнинговые фермы в районах Абхазии

Рейдовые мероприятия МВД Абхазии по выявлению незаконно действующих объектов по добыче криптовалют проводятся под личным контролем министра Дмитрия Дбар.

СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии совместно с представителями районных администраций продолжают рейдовые мероприятия по выявлению незаконно действующих объектов по добыче криптовалют, сообщает пресс-служба ведомства.

Прекращено действие майнинговой фермы в селе Шашилкыт Очамчырского района. Отмечается, что в частном домовладении работало 181 устройство по добыче криптовалют. Оборудование отключили, а также демонтировали трансформатор мощностью в 1 мегаватт, который обеспечивал объект энергией, чтобы избежать повторного подключения. В том же селе отключен от электросети объект на сто устройств.

На консервном заводе в Очамчырском районе при повторной проверке также отключены 250 единиц криптоустройств.

В том же районе в ходе проведения рейдовых мероприятий выявлены две крупные майнинговые фермы. В селе Ачагуара в нежилом частном домовладении отключено 350 аппаратов по добыче криптовалют.

Пресс-служба также сообщает, что в Гулрыпшском районе обесточены два объекта со 153 криптомашинами.

В столице прекращена деятельность двух действующих на момент проверки объектов. Сотрудники ОВД Сухума совместно с представителями администрации отключили более 40 устройств по добыче криптовалюты.

В Сухумском районе в селе Яштуха выявили частную криптоферму, при этом оборудование частично демонтировано. На ранее отключенных "фермах" в районе нарушений не обнаружено.

Нарушения не зафиксированы и на ранее выявленных 15 объектах в Гагрском районе. На трех объектах в поселке Бзыбь и Пицунде оборудование полностью демонтировано владельцами.

В Абхазии до 1 июня запрещена деятельность по добыче криптовалют, а также введено временное ограничение на ввоз в страну товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют.