Завершен первый этап отборочной кампании в вузы России для абитуриентов из Абхазии

СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Завершен первый этап отборочной кампании в российские вузы для абитуриентов из Абхазии, об этом на радио Sputnik рассказал руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха.

По его словам, регистрационный период прошел достаточно активно, всего было подано более 250 заявок, однако 115 из них необходимо доработать.

"Здесь хотелось бы обратить внимание абитуриентов, их мам и пап на необходимость доработки анкет у тех кандидатов, у которых они не доработаны. Доработанные анкеты технически мы можем принимать до 26 марта до 18:00. Потом просто система регистрации не будет пропускать недоработанные анкеты. Тем более что доработка не представляет какой-то сложности. Чаще всего, например, паспорт не прикладывают, гражданство не указывают. Само наличие недоработанных анкет задерживает весь процесс. Большинство отработали анкеты нормально. И они будут участвовать в отборе", - отметил Вадим Чеха.

В рамках квот предусмотрено обучение в аспирантуре, магистратуре и бакалавриате.

На обучение в аспирантуре в 2021 году всего пять квот. По словам руководителя Россотрудничества в Абхазии, самое популярное среди абитуриентов направление аспирантуры - экономика. Здесь наблюдается большое количество претендентов на одно место. В то же время невостребованными оказались такие направления, как биологические науки и специальное дефектологическое образование.

"Тенденция, связанная с биологическими науками, с малым количеством претендентов, она была и в прошлом году. Она также вызывает вопрос и удивление, при том, что в Абхазии достаточно значительный потенциал в сфере биологических наук, достаточно упомянуть Академию наук и Институт экспериментальной патологии и терапии. В этом смысле мы, конечно, с коллегами будем разговаривать и с Академией наук, и с Абхазским университетом в части подготовки по биологическим наукам", - сказал Чеха.

Направление экономики и управления популярно и среди поступающих в магистратуру. В то же время такие специальности, как электроника, радиотехника и система связи остаются невостребованными.

"Хотелось бы, чтобы абитуриенты обращали внимание на такие специальности. Это очень перспективные направления, те, кто сможет их освоить, будет иметь хорошие перспективы и в будущем будет зарабатывать", - считает руководитель Россотрудничества.

Среди поступающих в бакалавриат традиционно популярны архитектура и строительство. Но самое популярное - медицина, где отмечается наибольшее количество претендентов. В этом году абсолютное преобладание на лечебное дело.

Востребованы и творческие направления. Всего квот по ним выделено семь, а желающих поступить - 16. В этом году абитуриенты подавали заявки и на такие "перспективные для Абхазии" специальности, как продукты питания и виноделие, геология, горное и газовое дело, информационные системы и технологии.

Так же, как и в случае с аспирантурой, среди поступающих на бакалавриат не востребовано биологическое направление.