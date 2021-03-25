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Завершен первый этап отборочной кампании в вузы России для абитуриентов из Абхазии

© Sputnik / Александр Кряжев
В Абхазии
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Самые востребованные направления среди абитуриентов из Абхазии - медицина, экономика, юриспруденция, архитектура и строительство и творческие направления.

СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Завершен первый этап отборочной кампании в российские вузы для абитуриентов из Абхазии, об этом на радио Sputnik рассказал руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха.

© Sputnik
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По его словам, регистрационный период прошел достаточно активно, всего было подано более 250 заявок, однако 115 из них необходимо доработать. 

"Здесь хотелось бы обратить внимание абитуриентов, их мам и пап на необходимость доработки анкет у тех кандидатов, у которых они не доработаны. Доработанные анкеты технически мы можем принимать до 26 марта до 18:00. Потом просто система регистрации не будет пропускать недоработанные анкеты. Тем более что доработка не представляет какой-то сложности. Чаще всего, например, паспорт не прикладывают, гражданство не указывают. Само наличие недоработанных анкет задерживает весь процесс. Большинство отработали анкеты нормально. И они будут участвовать в отборе", - отметил Вадим Чеха. 

В рамках квот предусмотрено обучение в аспирантуре, магистратуре и бакалавриате. 

На обучение в аспирантуре в 2021 году всего пять квот. По словам руководителя Россотрудничества в Абхазии, самое популярное среди абитуриентов направление аспирантуры - экономика. Здесь наблюдается большое количество претендентов на одно место. В то же время невостребованными оказались такие направления, как биологические науки и специальное дефектологическое образование. 

"Тенденция, связанная с биологическими науками, с малым количеством претендентов, она была и в прошлом году. Она также вызывает вопрос и удивление, при том, что в Абхазии достаточно значительный потенциал в сфере биологических наук, достаточно упомянуть Академию наук и Институт экспериментальной патологии и терапии. В этом смысле мы, конечно, с коллегами будем разговаривать и с Академией наук, и с Абхазским университетом в части подготовки по биологическим наукам", - сказал Чеха.

© Sputnik
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Направление экономики и управления популярно и среди поступающих в магистратуру. В то же время такие специальности, как электроника, радиотехника и система связи остаются невостребованными.

"Хотелось бы, чтобы абитуриенты обращали внимание на такие специальности. Это очень перспективные направления, те, кто сможет их освоить, будет иметь хорошие перспективы и в будущем будет зарабатывать", - считает руководитель Россотрудничества. 

Среди поступающих в бакалавриат традиционно популярны архитектура и строительство. Но самое популярное - медицина, где отмечается наибольшее количество претендентов. В этом году абсолютное преобладание на лечебное дело. 

Востребованы и творческие направления. Всего квот по ним выделено семь, а желающих поступить - 16. В этом году абитуриенты подавали заявки и на такие "перспективные для Абхазии" специальности, как продукты питания и виноделие, геология, горное и газовое дело, информационные системы и технологии. 

Так же, как и в случае с аспирантурой, среди поступающих на бакалавриат не востребовано биологическое направление.

 

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