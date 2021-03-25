Часть Гудауты останется без света в пятницу 26 марта

В Абхазии
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В рамках Инвестиционной программы проводится замена всего старого оборудования, ячеек, кабелей на подстанции "Гудаута-110".
СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Часть Гудауты останется без подачи электроэнергии с 10:00 до 14:00 в пятницу 26 марта, сообщает "Черноморэнерго".
Отключение связано с ремонтно-профилактическими работами на ПС "Гудаута-110".
Без подачи электричества останутся центр города, Гагрское шоссе, улица Киараз, поселок Алгыт, часть Бамборы.
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