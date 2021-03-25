Часть Гудауты останется без света в пятницу 26 марта

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержания лиц, совершивших данное преступление.

В Министерстве обороны Абхазии под председательством Владимира Ануа подвели итоги призыва на военную службу в 2020 году.