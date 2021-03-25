19:21 25 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.17
  • EUR89.98
Поиск

Часть Гудауты останется без света в пятницу 26 марта

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
100 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/02/02/1031756436.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210325/1032086622/Chast-Gudauty-ostanetsya-bez-sveta-v-pyatnitsu-26-marta.html

В рамках Инвестиционной программы проводится замена всего старого оборудования, ячеек, кабелей на подстанции "Гудаута-110".

СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Часть Гудауты останется без подачи электроэнергии с 10:00 до 14:00 в пятницу 26 марта, сообщает "Черноморэнерго".

Отключение связано с ремонтно-профилактическими работами на ПС "Гудаута-110".

Без подачи электричества останутся центр города, Гагрское шоссе, улица Киараз, поселок Алгыт, часть Бамборы.

Читайте также:

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
"Верхом" на воде: тренировки российских гребцов в Абхазии  
В России запустили производство вакцины "КовиВак"
Законный оборот: что нужно знать о гражданском оружии в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться