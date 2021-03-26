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Три района Абхазии отключены от электроэнергии по аварийной заявке

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210326/1032095365/Tri-rayona-Abkhazii-otklyucheny-ot-elektroenergii-po-avariynoy-zayavke.html

Перепадная "ГЭС-1" расположена в Ткуарчалском районе, в сутки станция вырабатывает 40 мегаватт электричества.

СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Очамчырский, Гулрыпшский и Галский районы Абхазии отключены от электроэнергии на один час, сообщает "Черноморэнерго".

"Аварийная заявка. На перепадной "ГЭС-1" устранение нагревов контактных групп на АТ-3", - отмечается в сообщении.

Перепадная "ГЭС-1" расположена в Ткуарчалском районе. В сутки станция вырабатывает 40 мегаватт электричества. Бассейн "ГЭС-1" пополняется реками и перебросом из русла ИнгурГЭСа по специальному каналу.

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