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Часть Очамчырского и Галского районов временно останется без света 28 марта

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (373)
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Sputnik Абхазия
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На линиях "Шешелети-1" и "Шешелети-2" будут проводиться замеры трансформаторов тока и трансформаторов напряжения.

СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Из-за отключения высоковольтных линий "Шешелети-1" и "Шешелети-2" в воскресенье 28 марта временно без подачи электричества останется часть Очамчырского и Галского районов. Об этом сообщает "Черноморэнерго". 

Так с 10:00 до 13:00 без электроснабжения останутся подстанции: Очамчыра-тяга, Очамчыра-2, Мыку, Куачара, Адзюбжа, Урча и Дранда.

С 13:00 до 16:00 без электроснабжения останутся подстанции: Гал-110, Гал-35, Баргяп, Отобая.

В настоящее время вся территория Абхазии получает переток электроэнергии из России. Республика начала получать переток 11 декабря, при этом Гулрыпшский, Очамчырский, Ткуарчалский и Галский районы до 20 января питались от ИнгурГЭС. 

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (373)

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