В "Черноморэнерго" обсудили ситуацию с энергопотреблением в районах

СУХУМ, 24 мар - Sputnik, Асмат Цвижба. Суточное потребление электроэнергии в Абхазии составляет примерно два миллиона киловатт-часов, сказала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган на встрече с руководством районных филиалов "Черноморэнерго".

Она отметила, что все еще не удалось достичь приемлемых показателей потребления по отношению к показателям марта 2020 года, но прослеживается незначительная динамика на снижение потребления.

"Все же этот показатель очень существенный, и он создает проблемы, связанные с тем, что такие нагрузки система не выдерживает. От этого частые аварии и постоянная работа в системе нон-стоп, людей перебрасываем с места на место, чтобы устранить аварии и их последствия", - сказала она.

Озган подчеркнула, что положительные результаты по снижению энергопотребления наблюдаются в Гулрыпшском, Галском, Очамчырском и Ткуарчалском районах, самая плохая ситуация в Гагрском, Сухумском, Гудаутском районах и в Сухуме.

Начальник филиала "Черноморэнерго" в Гулрыпше Зураб Ханагуа рассказал, что с начала 2021 года нагрузки составляли 46 мегаватт, к марту их удалось сократить до 33 мегаватт. За март в районе произошло три аварии.

"Статистику аварий надо вести по характеру, степени серьезности, последствиям, чтобы мы могли четко прослеживать, где именно проблемные участки. Наша задача построить систему таким образом, чтобы мы четко знали, где, что и когда нужно сделать, чтобы снизить количество аварий", - отметила Озган.

Начальник отдела "Энергосбыта" Галского района Дмитрий Бадич отметил, что тема майнинга в районе уже неактуальна, последняя ферма была отключена в январе. За неделю было проинспектировано пять деревень, где было выявлено 132 абонента, которые были подключены к трехфазной линии, 31 абонент был отключен, так как не имел законных прав на подключение.

В Ткуарчалском районе было выявлено 90 абонентов, которые были незаконно подключены к трехфазной линии, рассказал начальник районного отдела "Энергосбыта" Давид Убирия. Из них 47 абонентов уже были отключены, работа по отключению продолжается, но специалисты наблюдают повторное подключение. Что касается майнинговых ферм, то специалисты новых подключений за последнее время не фиксировали.

Министр экономики отметила, что в Ткуарчалском районе потребление по сравнению с прошлым годом повысилось на 80 процентов, что свидетельствует о росте незаконного потребления. По словам руководителя "Черноморэнерго" Михаила Логуа, несмотря на проблемы, Ткуарчалский, Гулрыпшский и Галский районы придерживаются лимита предельно возможных нагрузок.

"Мы должны снизить общее потребление вне зависимости от нагрузок. Предельные нагрузки приводят к тому, что люди могут по полдня сидеть без света, и это недопустимо. Поэтому задача строится по двум направлениям – снижение предельно возможных нагрузок по максимуму и снижение объема потребления до уровня 2020 года", - объяснила Озган.

32 абонента, которые незаконно подключились к трехфазной линии, были отключены в Очамчырском районе, в семи домах были найдены и отключены майнинг-фермы. Однако Михаил Логуа подчеркнул, что в районе все же наблюдается превышение потребление электричества на три мегаватта от допустимой нормы.

Директор филиала Сухумского района "Черноморэнерго" Даур Читанава рассказал, что было отключено 12 абонентов, у которых были выявлены криптомашины. Повторно были отключены пять ферм.

"За полтора месяца работы было заменено четыре трансформатора из-за неестественных нагрузок. Один трансформатор был установлен в школе", - рассказал он.

В Сухуме числится 31 тысяча абонентов, 27 тысяч из которых постоянные плательщики, 3038 человек – льготники.

За неделю специалистами было проверено 15 улиц - 90 трехфазных линий, только у 25 из них были технические условия, остальные были подключены незаконно. Среди незаконных подключений были выявлены и четыре фермы.

Глава СУЭС Тимур Джинджолия отметил, что в столице наблюдается много электроаварий. В день диспетчерская служба принимает от 20 до 40 заявок.

"Идет существенный рост нагрузок, что приводит к авариям. За прошедшую неделю было два возгорания на двух подстанциях, ситуация была серьезная. Резерва трансформаторов у нас нет. Если сегодня выйдет из строя трансформатор более-менее серьезной мощности – это будет катастрофа", - объяснил он.

13650 абонентов числится в Гудаутском районе, 800 из них - льготники. Было выявлено 54 незаконных подключений к трехфазным линиям, 14 из них были майнинговыми фермами, которые были отключены.

Превышение месячного лимита потребления в районе составляет восемь мегаватт. За последнее время было зафиксировано десять крупных аварий, заменены восемь трансформаторов.

В Гагрском районе было проверено 220 домовладений, 132 абонента были незаконно подключены в трехфазной линии.

По словам начальника отдела "Энергосбыта" Гагрского района Алхаса Чанба, за первый квартал 2021 года было принято 840 заявок по электроавариям, с помощью "Черноморэнерго" были заменены 11 трансформаторов.

"Работа должна продолжаться динамично, предметно, жестко. Мы должны работать самоотверженно и результативно, иначе перспектива будет недолгосрочная", - сказала Кристина Озган, резюмируя совещание.

Министр экономики отметила, что повторное отчетное совещание с руководителями районных отделений "Черноморэнерго" состоится через две недели. Все акты проверки ситуаций в районах должны быть проверены юридической службой "Черноморэнерго" и переданы в правоохранительные структуры, подчеркнула она.

Михаил Логуа в январе заявлял, что Абхазии может не хватить согласованных с Россией 800 миллионов киловатт-часов в рамках перетока электроэнергии. Тогда республика потребляла в сутки 10,5 миллиона киловатт-часов.

Уже в феврале президент Аслан Бжания на совещании с членами правительства, главами районных администраций, представителями "Черноморэнерго", Генпрокуратуры и МВД, подчеркивал, что в феврале суточный объем потребления электроэнергии в Абхазии не должен превышать 8,3 миллиона киловатт.

Абхазия начала получать переток электроэнергии из России 11 декабря, при этом Гулрыпшский, Очамчырский, Ткуарчалский и Галский районы до 20 января питались от ИнгурГЭС. При этом Кристина Озган отмечала, что до начала перетока за Абхазией уже числилась задолженность за февраль-апрель 2020 года в объеме 619 миллионов рублей.