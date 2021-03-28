Авария на воздушной линии "Псоу 220" обесточила часть Абхазии

На территории России произошла авария, специалисты ведут работу по выяснению и устранению причин отключения электроэнергии.

СУХУМ, 28 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Из-за системной аварии на территории России отключилась воздушная линия "Псоу 220", часть Абхазии осталась без электричества, сказал в интервью Sputnik начальник диспетчерской службы "Черноморэнерго" Гурам Джаджая.

"Электричества сейчас нет в Пицунде, в селе Алахадзы, поселке Бзыбь, части Гагрского района, в Гудаутском районе, Сухумском и в Сухуме", - отметил он.

Время восстановления энергоснабжения, на данный момент не известно. Работа по выяснению и устранению причин аварии ведется.

Ранее "Черноморэнерго" сообщало, что из-за отключения высоковольтных линий "Шешелети-1" и "Шешелети-2" в воскресенье 28 марта временно без подачи электричества останется часть Очамчырского, Галского и Гулрыпшского районов.

Абхазия начала получать переток электроэнергии из России 11 декабря, при этом Гулрыпшский, Очамчырский, Ткуарчалский и Галский районы до 20 января питались от ИнгурГЭС.