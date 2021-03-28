"Черноморэнерго": сохраняется возможность отключения электричества в части Абхазии

Подача электроэнергии с территории Российской Федерации после отключения ВЛ "Псоу 220" восстановлена во всех обесточенных районах.

СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Энергоснабжение Абхазии восстановлено по аварийной схеме, сохраняется возможность повторного отключения, об этом на официальной странице Facebook сообщает "Черноморэнерго".

Из-за системной аварии на территории России утром 28 марта была отключена ВЛ "Псоу 220", и обесточено несколько районов Абхазии: часть Гагрского, Гудаутский, Сухумский районы и Сухум.

Ремонтные работы были завершены и подача электроэнергии восстановлена. Однако, как отмечает пресс-служба "Черноморэнерго" объем поступаемой электроэнергии по ВЛ "Псоу220" ниже нормы. Специалистам пришлось увеличить поступаемый объем по ВЛ "Кавкасиони".

"Черноморэнерго" обратилось к жителям республики с просьбой экономить электроэнергию.

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