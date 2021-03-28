Подача электроэнергии после аварии на "Псоу 220" восстановлена

Из-за системной аварии на территории России утром 28 марта было обесточено несколько районов Абхазии: часть Гагрского, Гудаутский, Сухумский районы и Сухум.

СУХУМ, 28 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Подача электричества восстановлена после аварии на воздушной линии "Псоу 220", сказал в интервью Sputnik Абхазия руководитель "Черноморэнерго" Михаил Логуа.

"Отключение связано с проблемами на территории России, в связи с чем воздушная линия "Псоу 220" отключилась, сейчас все восстановительные работы завершены, и подача электроэнергии восстановлена", - добавил он.

Ранее "Черноморэнерго" сообщало, что из-за отключения высоковольтных линий "Шешелети-1" и "Шешелети-2" в воскресенье 28 марта временно без подачи электричества останется часть Очамчырского, Галского и Гулрыпшского районов.

Абхазия начала получать переток электроэнергии из России 11 декабря, при этом Гулрыпшский, Очамчырский, Ткуарчалский и Галский районы до 20 января питались от ИнгурГЭС.

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