Российские военослужащие приступили к учениям в горах Абхазии

Особое внимание в ходе учений уделялось фортификационному оборудованию опорных пунктов и линии обороны, а также организации системы огня при уничтожении противника в наступлении.

СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Более тысячи военнослужащих российской военной базы Южного военного округа задействованы в учениях в горах Абхазии в ходе контрольной проверки укомплектованности и обеспеченности войск, их способности выполнить нормативы, установленные требованиями боевой и оперативной подготовки. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Контрольная проверка войск проводится под руководством командующего войсками Южного военного округа генерала армии Александра Дворникова. К ней привлекаются войска всех объединений округа, в том числе Черноморского флота и Каспийской флотилии. Оценивает подготовку комиссия вышестоящих органов военного управления.

В учении задействовано более 200 единиц военной техники, в том числе современные бронированные автомобили КамАЗ "Мустанг" и командно-штабные машины "Кушетка" на базе бронетранспортеров БТР-80.

Военнослужащие отрабатывают боевые действия в наступлении и обороне в рамках контрольной проверки за зимний период учебного года в ночное и дневное время в условиях горно-лесистой местности.

Мотострелки совместно с артиллеристами военной базы на горном полигоне Цабал отразили нападение превосходящих сил условного противника из штатного оружия, применив современные бронетранспортеры БТР-82АМ.

В ходе боевых действий и на марше подразделения выполнили нормативы на преодоление зоны условного химического заражения.

В завершении учения, которое продлится до конца текущей недели, российские военные выполнят боевые стрельбы по движущимся и стоящим мишеням из различного вооружения в составе ротного звена, в том числе из орудий БТР-82АМ, 120-мм минометов "Сани" и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В.

Контрольная проверка войск ЮВО направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.

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