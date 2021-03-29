Консульский отдел Посольства России опубликовал график работы на 1 апреля

Сотрудники консульского отдела Посольства принимают не более шести посетителей за раз при соблюдении мер предосторожности в условиях угрозы распространения коронавируса.

СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Прием граждан 1 апреля будет производиться до 13:00, с 14:00 консульский отдел Посольства России в Абхазии будет закрыт, об этом сообщается в Twitter-аккаунте Посольства.

‼️ 1️ апреля прием граждан будет производиться до 13:00.

С 14:00 консульский отдел будет закрыт, выдача готовых пятилетних паспортов в этот день осуществляться не будет.

Просьба для подачи анкет на пятилетние загранпаспорта подходить на прием не позднее 12:00. pic.twitter.com/phTxNwqH0S — Посольство России в Абхазии (@RusembApsny) March 29, 2021

Отмечается, что выдача готовых пятилетних паспортов в этот день осуществляться не будет.

Сотрудники Посольства обратились с просьбой к посетителям подходить на прием не позднее 12:00 для подачи анкет на пятилетние загранпаспорта.

Ранее Посольство России в Абхазии опубликовало график приема анкет на оформление пяти- и десятилетних загранпаспортов, который будет действовать с 1 апреля 2021 года.