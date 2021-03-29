14:56 29 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.83
  • EUR89.35
Поиск

Консульский отдел Посольства России опубликовал график работы на 1 апреля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
24803
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210329/1032107053/Konsulskiy-otdel-Posolstva-Rossii-opublikoval-grafik-raboty-na-1-aprelya.html

Сотрудники консульского отдела Посольства принимают не более шести посетителей за раз при соблюдении мер предосторожности в условиях угрозы распространения коронавируса.

СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Прием граждан 1 апреля будет производиться до 13:00, с 14:00 консульский отдел Посольства России в Абхазии будет закрыт, об этом сообщается в Twitter-аккаунте Посольства.

Отмечается, что выдача готовых пятилетних паспортов в этот день осуществляться не будет.

Сотрудники Посольства обратились с просьбой к посетителям подходить на прием не позднее 12:00 для подачи анкет на пятилетние загранпаспорта.

Ранее Посольство России в Абхазии опубликовало график приема анкет на оформление пяти- и десятилетних загранпаспортов, который будет действовать с 1 апреля 2021 года.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Подсветки нет: мировая акция "Час Земли"
Как бабушка освоила самолет в 99 лет
Аварии, погибшие и раненые: статистика ДТП в Абхазии с 1990 года
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться