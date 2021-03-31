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Продлен запрет на майнинг криптовалют в Абхазии

© Sputnik / Евгений Одиноков
В Абхазии
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Темы:
Майнинг в Абхазии (124)
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Sputnik Абхазия
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Постановление о запрете майнинга криптовалют в Абхазии было принято Кабмином 8 декабря 2020 года.

СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Деятельность по добыче криптовалют и ввоз оборудования для майнинга в Абхазию запрещены до 31 марта 2022 года постановлением Кабинета министров республики.

Ранее запрет на ввоз майнинг-оборудования действовал до 1 июня 2021 года, деятельность по добыче криптовалют была также запрещена на этот срок.

8 декабря 2020 года Кабинет министров Абхазии ввел временное ограничение на ввоз в страну товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют с 20 декабря 2020 года до 1 июня 2021 года. Этим же постановлением Кабмина в Абхазии запрещена деятельность майнинговых ферм до 1 июня 2021 года.

Решение было принято в целях реализации мер, направленных на эффективное и рациональное использование ограниченных ресурсов электроэнергетической системы Абхазии, в связи с дефицитом электроэнергии и высоким уровнем аварийности, вызванными повышенными нагрузками.

Темы:
Майнинг в Абхазии (124)

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