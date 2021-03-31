В Абхазии ужесточили наказания за незаконное использование электричества

Депутаты Парламента проголосовали за внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях и в некоторые законодательные акты республики в первом чтении 3 марта.

СУХУМ, 31 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты Парламента Абхазии проголосовали за внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях во втором и окончательном чтении на заседании 31 марта.

За незаконное потребление электроэнергии следует наложение административного штрафа на граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в размере двадцати минимальных размеров оплаты труда за каждый киловатт мощности. На должностных лиц в размере тысячи минимальных размеров оплаты труда. (МРОТ составляет 60 рублей – прим. ред.)

Присоединение к сетям, находящимся в ведении единого оператора передающих и распределительных сетей, то есть потребление с нарушением закона, если действия не содержат уголовного наказания, влечет наложение административного штрафа индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - в размере сорока минимальных размеров оплаты труда. На должностных лиц – в размере трех тысяч минимальных размеров оплаты труда.

Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и граждан в размере пятидесяти минимальных размеров оплаты труда за каждый киловатт мощности подключенного к электрическим сетям оборудования для осуществления деятельности по добыче криптовалют, с конфискацией указанного оборудования, на должностных лиц – в размере пяти тысяч минимальных размеров оплаты труда.

Присоединение к электрическим сетям в большом объеме для осуществления деятельности по добыче криптовалют наказывается лишением свободы на срок от одного года до трех лет с конфискацией оборудования, используемого для добычи криптовалют.

То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, наказывается лишением свободы на срок от одного года до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до двух лет или без такового.