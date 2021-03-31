Посольство России в Абхазии приостановит прием граждан в апреле на неделю

СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Прием граждан по вопросам ЗАГС, выдачи виз, пенсионных справок, нотариата и легализации документов будет приостановлен в консульском отделе Посольства России в Абхазии с 15 по 26 апреля. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Посольства.

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С 15 по 26 апреля не будет проводиться прием граждан по вопросам ЗАГС, выдачи виз, пенсионных справок, нотариата и легализации документов. pic.twitter.com/L48xju8LpS — Посольство России в Абхазии (@RusembApsny) March 31, 2021

Ранее Посольство России в Абхазии опубликовало график работы на 1 апреля. В графике сообщалось, что консульский отдел Посольства России осуществляет прием по вопросам легализации, нотариата, ЗАГС, получения виз, справок об отсутствии судимости и актов о личной явке с понедельника по пятницу с 9:00 до 12:45.