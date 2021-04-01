Оперштаб по Сухуму продолжил отключения незаконных потребителей энергии

СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Выявлены и отключены четыре майнинг-фермы мощностью по 20 киловатт, а также оборудование на 50 киловатт в здании бывшего кожзавода в Сухуме, об этом на совещании оперативного штаба заявил начальник Энергосбыта города Сухума Джамбулат Аршба.

Ранее на одном из совещаний Энергонадзору были переданы 500 адресов для выявления незаконного трехфазного подключения электричества на территории Сухума. Из них было проверено только десять.

В связи с этим глава Сухума Беслан Эшба подчеркнул, что надо усилить работу, так как несмотря на теплую погоду, потребление электроэнергии по городу не уменьшается.

По словам инспектора Энергонадзора Саида Куджба, на выявление незаконного подключения одного объекта, составление акта, предписания, протокола об административном правонарушении, рассмотрении руководством Госстандарта, а также ознакомление, подписание документов нарушителем и отправки в суд уходит сутки.

Беслан Эшба подчеркнул необходимость проанализировать ситуацию по распределительным сетям и понять динамику потребления электроэнергии, чтобы знать почасовое потребление абонентов в сутки. Однако по технических причинам такой информацией "Черноморэнерго" не обладает.

В рамках совещания специалисты напомнили, что для трехфазного подключения необходимо техническое разрешение "Черноморэнерго", обосновывающее для каких целей домовладение подключается к трем фазам. Владелец должен обратиться в предприятие с личным паспортом домовладельца и домовой книгой.

При этом для бытовых нужд, по словам энергетиков, в домовладениях, если в них нет какого-либо производства, достаточно потребления 10 киловатт.

Беслан Эшба отметил, что работа оперштаба "не направлена на то, чтобы испортить настроение наших жителей, нанести экономический ущерб или заставить их меньше потреблять".

"Но при этом на каждой подстанции есть лимит потребления, однофазные линии не выдерживают больших нагрузок. Если технические возможности "Черномоэнерго" позволяют на данном участке, абоненту проведут три фазы, главное, чтобы он платил за потребленную электроэнергию", - сказал Эшба.

Однако большинство потребителей проводят дополнительные фазы, чтобы не платить за электричество.

Джамбулат Аршба отметил, что по итогам рейдов выдано 90 уведомлений абонентам для получения ими технических разрешений в "Черноморэнерго". Абоненты, которые в течение недели не воспользовались этой возможностью, были отключены.

Беслан Эшба добавил, что с населением необходимо проводить разъяснительную работу и объяснять ситуации, когда мощности подстанции не хватает на трехфазное подключение.