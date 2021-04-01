Президент Абхазии пригласил Владимира Познера посетить республику

СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил журналиста Владимира Познера с днем рождения и пригласил его посетить республику, сообщает пресс-служба главы государства.

Аслан Бжания выразил возмущение ситуацией, которая произошла с Познером в Тбилиси.

"С недоумением восприняли все жители Абхазии ситуацию, которая сложилась вокруг Вас во время посещения Тбилиси. Только возмущение могут вызвать действия так называемых кавказцев, которые нарушили все вековые традиции народов Кавказа. Уважаемый Владимир Владимирович, в Абхазии всегда ждут Вас. Я приглашаю Вас посетить республику в удобное для Вас время", - обратился к журналисту президент.

Владимир Познер 1 апреля отмечает свой 87-й день рождения. Накануне он прибыл со своими друзьями и коллегами в Тбилиси, чтобы отметить там праздник.

В среду в городе собрались протестующие, которые утверждали, что поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, то его присутствие неприемлемо. В частности речь шла о заявлениях Познера о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии.

Здание отеля, где изначально остановились Познер и его друзья, было окружено протестующими. Они сорвали ужин накануне праздничного банкета в ресторане отеля, сообщили в Инспекцию труда о том, что отель-ресторан, Познер и его гости нарушили действующий в Грузии "комендантский час". В результате отель был оштрафован.

В четверг стало известно, что Владимир Познер покинул Грузию. Журналиста и его друзей из отеля провожали полицейским кордоном, в аэропорту были мобилизованы правоохранители.

Читайте также: