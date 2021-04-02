СУХУМ, 2 апр - Sputnik, Бадри Есиава. Западная часть Гудауты осталась без света из-за обрыва на линии электропередач, сообщили в колл-центре Гудаутского филиала "Черноморэнерго".

Как уточнили специалисты, ремонтная бригада уже прибыла на место аварии и приступила к устранению неполадок.

На это может понадобится от двух до трех часов. Причина поломки выясняется.

Абхазия получает переток электроэнергии из России с 11 декабря, при этом Гулрыпшский, Очамчырский, Ткуарчалский и Галский районы до 20 января питались от ИнгурГЭС. При этом Кристина Озган отмечала, что до начала перетока за Абхазией уже числилась задолженность за февраль-апрель 2020 года в объеме 619 миллионов рублей.

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