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Западная часть Гудауты осталась без света из-за обрыва на линии электропередач

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (380)
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Причина поломки уточняется, на месте работают специалисты районного РУП "Черноморэнерго". Время устранения аварии неизвестно.

СУХУМ, 2 апр - Sputnik, Бадри Есиава. Западная часть Гудауты осталась без света из-за обрыва на линии электропередач, сообщили в колл-центре Гудаутского филиала "Черноморэнерго". 

Как уточнили специалисты, ремонтная бригада уже прибыла на место аварии и приступила к устранению неполадок. 

На это может понадобится от двух до трех часов. Причина поломки выясняется. 

Абхазия получает переток электроэнергии из России с 11 декабря, при этом Гулрыпшский, Очамчырский, Ткуарчалский и Галский районы до 20 января питались от ИнгурГЭС. При этом Кристина Озган отмечала, что до начала перетока за Абхазией уже числилась задолженность за февраль-апрель 2020 года в объеме 619 миллионов рублей.

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (380)

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