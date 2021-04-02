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Около четырех тысяч незаконно пересекших границу с Грузией граждан задержано за год

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Глава Галского района Константин Пилия провел координационное совещание с представителями Погрануправления СГБ Абхазии и Погрануправления ФСБ России.

СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Около четырех тысяч человек, незаконно пересекших государственную границу по реке Ингур, было задержано с апреля 2020 года, рассказал в интервью радио Sputnik глава Галского района Константин Пилия.

© Sputnik / Марианна Кубрава
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По словам Пилия, люди, незаконно пересекающие границу, подвергаются взысканию штрафов, однако с пожилыми людьми ведется разъяснительная работа.

Как рассказал глава района, в упрощенном порядке, без пропусков, переходить границу могут люди, которые получают пенсионное обеспечение, инвалиды, многодетные семьи и матери-одиночки – граждане Грузии, которые проживают на территории Абхазии. Также на встрече обговаривалась возможность упрощенного пересечения границы для сопровождающих, так как инвалиды и пожилые сами не могут пересекать границу.

В рамках встречи, состоявшейся по инициативе главы района, представители Погрануправления России рассказали о новых технических решениях на пропускном пункте КПП "Ингур", которые позволят и абхазским, и российским пограничникам более эффективно осуществлять контроль за грузовым автотранспортом. Речь идет об автомобилях, занятых реконструкцией ИнгурГЭС.

Государственная граница с Грузией закрыта с 14 марта из-за угрозы распространения коронавируса. За этот период на границе несколько раз был организован гуманитарный коридор для жителей Абхазии, которые оказались на грузинской стороне и не могли вернуться в республику.

Константин Пилия в интервью Sputnik также сообщил, что граница может вернуться к прежнему режиму работы, если там будет установлен медицинский пункт для тестирования на COVID-19 всех прибывающих. Такой вариант возобновления работы пропускного пункта по реке Ингур с условием соблюдения всех антиковидных ограничений, по словам Пилия, получит одобрение и главного санитарного врача Абхазии Людмилы Скорик.

Глава района отметил, что подобные совещания будут проводиться раз в квартал для обсуждения аспектов работы совместного патрулирования государственной границы по реке Ингур.

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