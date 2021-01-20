Ремонт ИнгурГЭС

ИнгурГЭС - единственный собственный источник электроэнергии Абхазии. Станцию ввели в эксплуатацию в 1978 году. Плотина расположена на территории Грузии, а турбины и генераторы - на территории Абхазии. Средняя годовая выработка ИнгурГЭС составляет три миллиарда 700 миллионов киловатт-часов.

20 января 2021 года ИнгурГЭС остановили для ремонта деривационного тоннеля. Она не будет работать три месяца.