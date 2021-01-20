21:28 20 Января 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.36
  • EUR89.15
Поиск

Темы дня

Главные темы и тренды Sputnik Абхазия

Ремонт ИнгурГЭС

ИнгурГЭС - единственный собственный источник электроэнергии Абхазии. Станцию ввели в эксплуатацию в 1978 году. Плотина расположена на территории Грузии, а турбины и генераторы - на территории Абхазии. Средняя годовая выработка ИнгурГЭС составляет три миллиарда 700 миллионов киловатт-часов.  

20 января 2021 года ИнгурГЭС остановили для ремонта деривационного тоннеля. Она не будет работать три месяца.

17:03 20 Января 2021

Стратегический тоннель: ИнгурГЭС встала на ремонт

Загрузить ещё
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Снег в субтропиках: чем январь порадовал сухумчан
Снесло полздания: мощный взрыв в центре Мадрида
Стратегический тоннель: ИнгурГЭС встала на ремонт


Соцсети
Sputnikabkhazia

Орбита Sputnik

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться