Ремонт ИнгурГЭС

ИнгурГЭС - единственный собственный источник электроэнергии Абхазии. Станцию ввели в эксплуатацию в 1978 году. Плотина расположена на территории Грузии, а турбины и генераторы - на территории Абхазии. Средняя годовая выработка ИнгурГЭС составляет три миллиарда 700 миллионов киловатт-часов.
20 января 2021 года ИнгурГЭС остановили для ремонта деривационного тоннеля. Она не будет работать три месяца.
Ремонтные работы в деривационном тоннеле ИнгурГЭС продлятся до 1 мая 2021 года. Все это время Абхазия будет получать переток электроэнергии из России.
Председатель правления ИнгурГЭС Леван Мебония в эфире радио Sputnik рассказал, скажутся ли ремонтные работы на дефиците электроэнергии в Абхазии, и почему они должны быть завершены именно в срок.
Деривационный тоннель электростанции, через который вода поступает в турбины, находится в критическом состоянии.
Во время ремонта, который планируется завершить до конца апреля, работа гидроэлектростанции будет приостановлена.
Высоковольтная линия "Ачгуара" питает практически всю республику, получая переток энергии по линии 220 вольт напрямую от ИнгурГЭС.
Абхазская энергосистема начала получать электроэнергию из России с 11 декабря. В республике прекратились веерные отключения света. Однако с перетоком не исчезли другие проблемы, которые существовали в энергосистеме. И одна из них – перегруженность сетей.
Не проходит и дня, чтобы в разных частях Абхазии не отключали свет из-за аварийных ремонтных работ. Жители к этому привыкли, но смириться с этим им невозможно.
О том, что можно сделать чтоб вывести энергосистему Абхазии из кризиса, своим мнением об этом в эфире радио Sputnik поделился, энергетик, бывший начальник Энергосбыта Ахра Гагулия.
Переток электроэнергии из России организован на фоне растущего дефицита в связи с падением уровня воды в Джварском водохранилище.
При сохранении объемов потребления электроэнергии в Абхазии, уровень воды в Джварском водохранилище ИнгурГЭС будет полностью исчерпан к 25-27 декабря.
ИнгурГЭС была введена в эксплуатацию в 1978 году. Гидроагрегаты станции расположены на территории Абхазии, а плотина и водохранилище — в Грузии.
Российская сторона подтвердила техническую возможность организовать переток электроэнергии в Абхазию по итогам переговоров, которые состоялись в Министерстве энергетики Российской Федерации.
25 ноября Министерство экономики Абхазии сообщило о том, что российская сторона подтвердила техническую возможность организовать переток электроэнергии в республику с 1 декабря 2020 года.
Программа формирования общего социального и экономического пространства была опубликована на сайте президента Абхазии во вторник 24 ноября.
Президент Абхазии Аслан Бжания ранее заявлял, что Россия окажет помощь Абхазии на время проведения ремонтных работ на ИнгурГЭС.
Деятельность по майнингу криптовалют была разрешена постановлением Кабинета министров Абхазии 21 сентября.
Веерные отключения электроэнергии начались в Абхазии с 15 ноября, на всей территории республики введен график - трижды в день по два часа. О том, как энергоограничения в Абхазии сказались на жизни республики, читайте в материале Sputnik.
Парламентские слушания, посвященные проблемам энергетической системы Абхазии, с участием вице-премьера, министра экономики Кристины Озган и руководителя "Черноморэнерго" Михаила Логуа состоялись в среду 18 ноября.
С середины февраля до середины мая 2021 года для проведения восстановительных работ деривационного тоннеля будет закрыта ИнгурГЭС.
Веерные отключения электроэнергии начались в Абхазии с 15 ноября. Согласно приказу РУП "Черноморэнерго", на всей территории республики введен временный график отключений электричества трижды в день по два часа.
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