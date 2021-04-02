Сбербанк Абхазии начал выдавать кредиты на покупку автомобиля

В рамках "автокредитования" заемщик Сберегательного банка Абхазии может получить от 50 до 300 тысяч рублей при соблюдении всех условий для предоставления кредита.

СУХУМ, 2 апр – Sputnik. Сбербанк Абхазии начал выдавать кредиты на приобретение автомобиля с 1 апреля, рассказала радио Sputnik начальник по сопровождению кредитных продуктов Сбербанка Инна Ханагуа.

"Впервые в Абхазии Сбербанк запустит новый вид кредитного продукта – "автокредитование". Это целевые заемные средства, предоставляемые банком заемщику для приобретения автотранспорта, покрывающие его стоимость в полном объеме, либо его части на основе платности, возвратности и срочности. Рассмотрение данной заявки мы планируем пока в головном офисе в Сухуме и Гагре", - сообщила Ханагуа.

Она также уточнила, что сумма кредита составляет от 50 до 300 тысяч рублей сроком до трех лет под 36% годовых. По условиям предоставления такого кредита, заемщик должен быть физлицом с абхазским гражданством в возрасте не старше 70 лет включительно, постоянно проживающим в республике и клиентом Сбербанка с регулярным доходом в течение одного года. В качестве доходов рассматриваются, в том числе, социальные выплаты, пенсия, зарплата.

Разработаны несколько вариантов предоставления "автокредита". Если потенциальный кредитор решит взять заем в размере до 50 тысяч рублей, ему понадобится поручительство одного физлица с регулярным ежемесячным доходом не меньше 8500 рублей.

В случае если заемщик решит взять от 50 до 200 тысяч рублей, у него должно быть два поручителя-пенсионера или же один пенсионер и "зарплатник" с регулярным суммарным доходом не менее 16000 рублей. В качестве поручителей для получения этой суммы также могут стать трое клиентов Сбербанка, получающие зарплату общей суммой в размере 16000 рублей.

Если сумма кредита варьируется от 200 до 300 тысяч рублей, в качестве поручителей рассматриваются три пенсионера с общим доходом не меньше 24 тысяч рублей, или же два пенсионера и один клиент банка, получающий зарплату – суммарно не менее 24 тысяч рублей. Третий способ – два "зарплатника" и два пенсионера в качестве поручителей с общим доходом не менее 24 тысяч рублей.

Все поручители должны быть клиентами Сбербанка. Приобретаемый транспорт будет в залоге у банка до погашения кредита.

"Разрешается досрочное погашение кредита, и в этом случае проценты будут начисляться на остаток задолженности. Если остаток задолженности по кредиту "0", то проценты не начисляются. Запрещается продление данного вида кредита", - сказала Ханагуа.

Она также добавила, что по требованию банка приобретаемый клиентом автотранспорт не должен быть выпущен более 20 лет назад, должен быть в технически исправном состоянии, находиться на учете в Абхазии, не быть в угоне и должны быть оплачены все необходимые платежи по нему.

"Когда заемщик обращается к нам для консультаций, мы требуем предоставление договор о купле-продаже с продавцом автомобиля. Этот договор составляется нашими юристами в банке, где прописана стоимость автомобиля. Соответственно, после оформления автотранспорта, мы начинаем работать с заемщиком", - отметила Ханагуа.

По ее словам, Сберегательный банк Абхазии планирует в будущем запустить еще кредитные продукты, о которых население будет информировано.

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