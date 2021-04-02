Еще 29 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии за сутки

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 13487 человек. Зарегистрировано 214 летальных случаев. Выздоровели 12905 человек.

СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 29 человек из 193 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 25 человек, у 20 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 9 человек, состояние здоровья 11 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 8, в Гагрской ЦРБ - 11, в Ткурчалской ЦРБ -3.

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