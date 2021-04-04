Коронавирус и абхазский язык: Минпрос провел инспекцию в Галских школах

Специалисты Министерства просвещения и языковой политики Абхазии провели инспекцию в сельских школах Галского района, где проверили соблюдение санитарных норм.

СУХУМ, 4 апр- Sputnik. Роста заболеваемости коронавирусом среди учителей и учеников школ Галского района не наблюдается, сказала в интервью радио Sputnik главный специалист Министерства просвещения и языковой политики Абхазии Ада Кварчелия.

По ее словам, были проинспектированы сельские школы района, и оказалось, что санитарные предписания государства соблюдаются на хорошем уровне. Кроме того, Кварчелия подчеркнула, что в школах наблюдается хороший уровень посещаемости.

Также целью проверки было оказание практической помощи на месте, получить обратную связь, чтобы потом разработать стратегию развития этого региона в сфере образования, сказала она.

По словам Кварчелия, проблема изучения абхазского языка остается актуальной в школах Галского района, приграничного с Грузией. По ее мнению, говорить об амбициозных проектах, таких, как строительство специальных школ, еще рано, нужно начать решать проблему с "визуализации языка" - вводить тематические стенгазеты, развесить карты Абхазии, наглядные пособия, с помощью которых ученики могут провести культурные параллели.

"В решении проблемы с абхазским языком в Галском районе должны быть задействованы именно специалисты, эксперты в образовании. И только создав такую рабочую группу, мы должны приступить к работе в этом направлении активно", - отметила главный специалист Минпроса.

Кварчелия подчеркнула, что в решении проблем активную помощь оказывают руководители школ и отдела образования Галского района, которые "всей душой преданы своему делу и поддерживают абхазский дух в школах".