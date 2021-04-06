Незаконно подключенное оборудование для майнинга будут изымать в Гудауте

Оперативный штаб по борьбе с незаконной добычей криптовалют при администрации Гудаутского района поручил главам сел собрать информацию о местах, где граждане незаконно подключились к энергосетям.

СУХУМ, 6 апр – Sputnik, Бадри Есиава. В Гудауте готовы изымать незаконно подключенное к электросетям майнинг-оборудование, рассказал корреспонденту Sputnik член оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалют при администрации Гудаутского района, директор гудаутского филиала "Черноморэнерго" Ахра Гагулия.

"Депутатами Парламента был принят закон, который, помимо штрафных санкций, позволяет изымать и соответственно конфисковывать это оборудование при повторном незаконном подключении к сетям. Раньше мы могли по три-четыре раза отключать объекты, но их снова подключали. Такие меры у нас в районе применены еще не были, но это важный шаг, который позволит более эффективно бороться не только с майнингом, но и с воровством электроэнергии", - отметил он.

Оперативный штаб по борьбе с незаконной добычей криптовалют поручил главам сельских администраций собрать информацию о местах, где жители района незаконно подключились к энергосетям и производят майнинг. Гагулия признает, что сразу охватить весь город и район не получится, но, постепенно отрабатывая поступающую информацию, можно существенно снизить нагрузки.

Специалисты определяют проблемные места по нагрузкам на сетях и частым поломкам. От повышенной нагрузки перегорают кабели, выходят из строя трансформаторы. Также информация о незаконном подключении поступает в "Черноморэнерго" от обеспокоенных жителей.

По приказу главы государства правоохранительные органы и профильные структуры проводят проверки по выявлению и отключению криптоферм. По словам Гагулия, эти меры дали положительные результаты.

"Мы проводили совместные проверки с представителями МВД, СГБ и отключали крупные майнинг-фермы. Думаю, что около 90% от общего числа мы выявили и отключили. Есть ли еще в районе, мне пока неизвестно. При этом мы ведь не изымали оборудование, так как не имели законного права, и это оборудование переместилось в частный сектор. Теперь мы вынуждены ходить по домовладениям, но вычислить дома, где установлены эти аппараты, сложно, долго и трудоемко", - отметил он.

Специалисты Гудаутского филиала "Черноморэнерго" приступили к инвентаризации трансформаторных подстанций, чтобы определить места, где трансформаторы были заменены без согласования.

Как рассказал Гагулия, список трансформаторных подстанций, работающих с перегрузом, уже составлен – известно о 50-60 в черте города и Гудаутского района.

Он также объяснил, что в случае, когда без согласования устанавливается трансформатор с большей мощностью, чем предусмотрено, фидер автоматически его отключает при нагрузке выше номинала.

"Значит, люди в свое время сами решили, что им не хватает электроэнергии, купили другой и заменили. Такой случай был в селе Отхара, где в последние две-три недели постоянно отключался высоковольтный фидер, который питает все село. Когда именно трансформаторы были заменены, определить невозможно, но зачастую люди сами рассказывают, как и когда это произошло. Мы понимаем, что отчасти это и наше упущение, но при этом ни один человек не имеет права самовольно проводить такие замены", - сказал Гагулия.

Энергетикам предстоит демонтировать незаконно установленные трансформаторы и вернуть те, которые были на их месте раньше, но не всегда удается определить, где они и куда их вывезли.

По мнению Гагулия, ситуация с незаконным подключением к энергосети и майнингом криптовалют в Гудаутском районе сложная, но решаемая, если бороться с этим систематически и целенаправленно.

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