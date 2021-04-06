"Черноморэнерго" прокомментировало введение ограничений на подачу электричества

Из-за аварии на высоковольтных линиях "Гячрыпш" и "Кавкасиони", которые произошли на территории России, в энергосистеме республики образовался дефицит мощности порядка 100 мегаватт.

СУХУМ, 6 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Пресс-служба "Черноморэнерго" прокомментировала введение ограничений на подачу электричества на всей территории Абхазии.

"Произошла авария по линии "Кавкасиони", по сведениям российских коллег, нужно проверить участок свыше трехсот километров, в том числе и на территории Абхазии. Авария произошла в 02:10, также на высоковольтной линии "Гячрыпш" отошел шлейф на российской стороне. Но до этого российская сторона подавала заявку на отключения, чтобы произвести ремонт", - подчеркнул пресс-секретарь "Черноморэнерго" Алхас Гагулия.

В итоге в энергосистеме республики образовался дефицит мощности порядка 100 мегаватт, сообщил он.

"Чтобы покрыть этот дефицит, мы вынуждены были ввести ограничения подачи электричества на один час, через каждые три часа по всей территории республики. Отключения электричества будут действовать до тех пор, пока аварии не будут устранены", - отметил пресс-секретарь "Черноморэнерго".

Абхазия начала получать переток электроэнергии из России 11 декабря, при этом Гулрыпшский, Очамчырский, Ткуарчалский и Галский районы до 20 января питались от ИнгурГЭС. При этом Кристина Озган отмечала, что до начала перетока за Абхазией уже числилась задолженность за февраль-апрель 2020 года в объеме 619 миллионов рублей.

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