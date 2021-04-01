Опережая график: как проходит ремонт тоннеля в ИнгурГЭС

Специалисты продолжают ремонт деривационного тоннеля в ИнгурГЭС. Он стал необходим из-за того, что утечки воды достигали до 250 миллионов киловатт-часов в год, что составляет десять процентов от общей потребляемой Абхазией электроэнергии в год.

Деривационный тоннель на ИнгурГЭС в последний раз ремонтировали в 2006 году. По технике безопасности осмотр состояния тоннеля необходимо проводить каждые пять лет. Протяженность тоннеля 15 километров, диаметр составляет 9,5 метров.

Ремонт проводят на участке длиной в три километра. Специалисты укрепляют цемент, проводят бурение. В процессе задействованы около 750 рабочих, которые работают в три смены по 22 часа в сутки. Ремонт обойдется в более 40 миллионов евро, 8 миллионов будет стоить ремонт деривационного тоннеля.

Часть средств выделено в качестве гранта Еврокомиссией, другую часть предоставил Европейский банк реконструкции и развития. Планировалось, что работы будут завершены к 10 мая, но ремонт идет в опережение графика и планируется, что в ночь с 30 апреля на 1 мая ИнгурГЭС возобновит работу.