Владимир Путин поздравил Аслана Бжания с днем рождения

СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Абхазии Аслана Бжания, об этом сообщается на сайте главы государства.
"Тепло вспоминаю наши прошлогодние встречи в Москве и в Сочи. Рассчитываю на продолжение конструктивной совместной работы по развитию отношений союзничества и стратегического партнерства между России и Абхазией", - говорится в поздравлении.
Путин пожелал Бжания крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
Аслан Георгиевич Бжания родился 6 апреля 1963 года в селе Тамыш Очамчырского района Абхазии.
В период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годах служил в органах госбезопасности Абхазии в городе Гудаута.
В 2010-2014 годы занимал пост председателя Службы государственной безопасности Абхазии.
В августе 2014 года был кандидатом в президенты республики на внеочередных выборах, получив более 35% голосов избирателей.
С июля 2015 года - сопредседатель Блока оппозиционных сил Республики Абхазия.
22 марта 2020 года на выборах в президенты Абхазии Аслан Бжания одержал победу, набрав большинство голосов избирателей.
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