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Владимир Путин поздравил Аслана Бжания с днем рождения

© Sputnik / Михаил Климентьев
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Президент Республики Абхазии Аслан Георгиевич Бжания во вторник 6 апреля отмечает свой 58-й день рождения.

СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Абхазии Аслана Бжания, об этом сообщается на сайте главы государства.

"Тепло вспоминаю наши прошлогодние встречи в Москве и в Сочи. Рассчитываю на продолжение конструктивной совместной работы по развитию отношений союзничества и стратегического партнерства между России и Абхазией", - говорится в поздравлении.

Путин пожелал Бжания крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Аслан Георгиевич Бжания родился 6 апреля 1963 года в селе Тамыш Очамчырского района Абхазии.

В период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годах служил в органах госбезопасности Абхазии в городе Гудаута.

В 2010-2014 годы занимал пост председателя Службы государственной безопасности Абхазии.

В августе 2014 года был кандидатом в президенты республики на внеочередных выборах, получив более 35% голосов избирателей.

С июля 2015 года - сопредседатель Блока оппозиционных сил Республики Абхазия.

В марте 2017 года избран депутатом Народного Собрания—Парламента Республики Абхазия VI созыва (2017-2022).

22 марта 2020 года на выборах в президенты Абхазии Аслан Бжания одержал победу, набрав большинство голосов избирателей.

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