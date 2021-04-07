СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Абхазия может заказать коммерческую партию вакцины от коронавируса из России, рассказал в интервью радио Sputnik депутат Парламента Алхас Джинджолия.
По его словам, Министерство здравоохранения еще в ноябре обратилось к Минздраву России с письменной просьбой доставить партию в Абхазию, как только вакцина появится. С просьбой в Россию обращался и Парламент Абхазии, и президент, но пока что поставки добиться не удалось.
По мнению Джинджолия, Россия в первую очередь должна обеспечить вакциной свои регионы, поэтому поставка в Абхазию задерживается. Тем временем, ожидая вакцину, Абхазия теряет "золотой период вакцинирования", объяснил депутат.
"На носу у нас туристический сезон, народ хлынет в Абхазию. Я считаю, что с туристами будут ввозиться новые случаи заражения, какие бы меры ни соблюдались в России", - добавил он.
Джинджолия отметил, что после получения вакцины в первую очередь привиты будут медицинские работники, сотрудники силовых органов и учебных заведений, так как они относятся к группе наиболее активных переносчиков. Вакцинирование будет проводиться добровольно.
Депутат Парламента считает, что ожидать резкого роста случаев заражения в ближайшее время не стоит, но будет идти "перманентный подъем" заболевания, что связано с ослаблением ограничительных мер и возобновлением работы общеобразовательных учреждений.
"Видимо, все это затянется на весь год, потому что мы не знаем, когда у нас будет вакцина и сколько человек будут провакцинированы", - сказал он.
Ранее главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик заявляла, что первую партию вакцины в Абхазию завезут в конце марта. Главный санврач также отметила, что в России пока вакцинируют двумя препаратами - "Спутник V" или "Эпиваккороной". Какую из трех зарегистрированных в России вакцин доставят в Абхазию и в каком количестве, пока неизвестно.
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