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Шанс для рыбака: фонд "Ашана" открыл сбор на лечение Максима Гусина

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Спасем жизнь вместе (174)
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Для лечения и установления протеза семнадцатилетнему Максиму Гусину необходимо собрать 391 тысячу рублей.

СУХУМ, 8 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор на лечение Максима Гусина.

Семнадцатилетний Максим, несмотря на стесненные условия жизни семьи, очень оптимистичный парень. Главное его хобби – рыбалка.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Клевое дело: рыбалка в Абхазии
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"Я с детства рыбачу, лет с шести, без этого уже жить не могу. Где я только не рыбачил – и в море, и в озере, и в Ачгуаре", – с энтузиазмом делится он с журналистами.

В этом году Максим на рыбалку еще не ходил. В феврале в результате несчастного случая мальчик получил огнестрельное ранение в область левого бедра. Недалеко от дома находится озеро с утками, куда каждый год на охоту съезжаются охотники со всей Абхазии. Одна из пуль и попала в Максима.

Мальчик тут же был доставлен в Республиканскую больницу, где ему экстренно провели операцию. Спасти ногу не удалось, пришлось ее ампутировать.

После потери ноги Максим не выходит за пределы дома, только недавно научился уверенно передвигаться на костылях. Мальчик рассказывает, что к нему часто приходят одноклассники, друзья. В планах поступление в вуз, но с профессией парень пока не определился.

Родные говорят, что, несмотря на потерю ноги, Максим настроен очень оптимистично и всем, кто пытается пожалеть его, говорит, что в скором времени будет самостоятельно ходить.

У Максима есть шанс встать на ноги и пойти на рыбалку. Для этого нужно установить специальный протез. Общая стоимость протеза и лечения мальчика составляет 391 тысячу рублей.

У семьи Гусиных, в которой воспитываются пятеро детей, нет возможности оплатить лечение. Максима уже ждут в Центре протезирования "Ортез" в Ереване. Врачи рекомендуют как можно раньше приступить к протезированию, в таком случае восстановление двигательной активности происходит намного быстрее.

О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".

Темы:
Спасем жизнь вместе (174)

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