Цыганские истории: как живут ромалэ в Абхазии

Международный день цыган отмечают в мире 8 апреля. Корреспондент Sputnik отправился в местный цыганский "табор" и узнал, чем живут абхазские цыгане, почему всем кажется, что работают только женщины, и есть ли в Абхазии цыганский барон.

"Бомбочки-ии-и, носки-ии-и", "Отрава для кры-ы-ы-ыс", "Краски-ии-и", "Брюки-ии-и, брюки, брюки-ии-и". Кому-то покажется, что это просто набор невзаимосвязанных слов, но любой житель Абхазии при правильной интонации и громкости произношения поймет, что речь идет о цыганах.

Асмат Цвижба, Sputnik

Цыгане в Абхазии - практически местная "достопримечательность". Сложно представить, что можно выйти на набережную и не наткнуться на радужного Борю, который "гадает", и чумазых цыганят у "Пингвина", которые не дадут насладиться кофе, пока не изымут всю мелочь из карманов. Сухумский рынок – эпицентр абхазских цыган. Они продают спортивные костюмы "Adidas" из Пятигорска, настойчиво предлагают пять пар носков за сто рублей, а под Новый год никто не пройдет мимо них, не купив бомбочки и петарды сомнительного происхождения.

© Sputnik Цыгане в Абхазии

Словом, сложно представить Абхазию без цыган, но вот об их жизни местным жителям мало что известно. Мои цыганские знания ограничивались уверенностью в том, что если я буду себя плохо вести, то они меня украдут, и что, если ты когда-то осмелилась надеть пеструю юбку с воланами в пол, то прозвище Чавелла закрепится за тобой на всю жизнь.

Мы решили попробовать проникнуть в жизнь "чавел" и разрушить стереотипы.

Сако и друзья

Большая часть абхазских ромалэ живет в Сухуме, в районе Маяка или Старого поселка. Местные жители Старого поселка сразу направили нас на нужный путь.

Долго цыган искать не пришлось, во дворе ветхих двухэтажных зданий с сохранившейся досоветской архитектурой бегали маленькие цыганята и развешивали вещи женщины в пестрых платках и разноцветных длинных юбках.

- Братуха, не надо нас тут снимать, - встретил нас во дворе невысокий молодой человек с ярко-зелеными глазами.

Парень по имени Сако категорически отказался фотографироваться, но оказался на удивление разговорчивым. Сако признался, что он не чистокровный цыган – отец абхаз, а мама цыганка, сам он женился на русской.

Вокруг Сако тут же собрались его друзья-соседи. Насмотревшись роликов в Instagram, где в роли цыганского жениха 12-летние мальчики, я не упустила шанса спросить, так ли это на самом деле.

Сако сказал, что все это стереотипы. По крайней мере, в Абхазии. Ребята уже давно женятся, когда захотят, и знакомятся с будущими невестами в соцсетях. Сам он женился в 21, жене было 18.

- А еще я слышала, что у вас принято, чтобы жена была старше мужа, - продолжала "стереотипничать" я.

- Нет, почему. По-разному бывает. Моя жена младше меня, а бывает, что и старше. Например, я знаю одного, ему 20 лет, а жене 35. А что, у абхазов так не бывает, что ли? – ответил он.

Цыганские мужчины публичности не любят. На рынках у прилавков с отравой для крыс и носками их не встретишь. Торговлей среди мужчин заниматься не принято, но Сако убеждал, что главы семей не бездельничают.

- А ты работаешь?

- Нет.

- Почему? Ты же молодой и здоровый.

- Ну, так жизнь сложилась.

- А жена работает?

- Да, конечно.

- Где?

- В офисе.

Друзья Сако тоже не смогли внятно объяснить, где и кем работают. По их словам, в школу они ходили, писать и читать умеют, но продолжать образование не стали.

К молодежи подтянулись старшие. Как оказалось, мужчины собирались на цыганскую свадьбу. Конечно же, мы напросились с ними.

Ах, эта свадьба

Цыганская свадьба оказалась не совсем свадьбой. Девушка познакомилась с парнем в соцсетях, но их воссоединению мешало расстояние – он из Краснодара, она из Абхазии. Долго думать молодые не стали, жених "выкрал" невесту, ибо родители не знали об их отношениях.

Родители невесты злиться не стали, решили уважить новых краснодарских родственников и сыграть мини-свадьбу на 100 человек в Абхазии. Ведь не все родственники смогут поехать на уже пышную свадьбу жениха в Краснодаре.

Сухумская свадьба хоть и маленькая, но по всем правилам. Зал украшен красно-белыми шарами, столбы обмотаны красной лентой, на столах "золотые" фруктовницы в стиле барокко.

За невесту родители в качестве выкупа получили 200 тысяч рублей. Фиксированной суммы для получения избранницы нет, каждая семья решает вопрос "по возможности". Сторона невесты дарит новым родственникам золото.

Любовь к золоту у цыган особенная, на свадьбах близкие родственники тоже обвешивают невесту драгоценностями. А вот гости обычно дарят деньги, этому сопутствует целый ритуал. Ведущий должен объявить в микрофон имя каждого, кто пожертвовал новой семье деньги, взамен гость тоже получает подарок.

Невесте 22 года. Родственники считают, что вышла она замуж довольно поздно. Ее отцу было всего 14, когда он женился на 15-летней девушке.

"Уже эти времена прошли. Куда детей в 14 лет выдавать, они же дети!" - возмутилась одна из родственниц невесты.

© Sputnik / Томас Тхайцук Цыгане в Абхазии

Мифы и реальность

В съемках самой свадьбы отец девушки нам отказал, но пообщаться с гостями удалось.

Борис - один из уважаемых представителей взрослого поколения цыганской общины. Он сидел у входа в свадебный зал в окружении других мужчин в черной кожаной куртке с меховым воротником, попивая черный чай с долькой апельсина. Всего, по его словам, цыган в Абхазии около 500 человек.

Он уверил меня, что стереотип о неработающих цыганских мужчинах - всего лишь миф. Да, на рынке рядом с женами их не увидишь, гадать с попугаями они тоже не станут, так не принято. Но, по словам Бориса, они помогают женщинам в закупках и перевозе товара. А еще многие работают строителями, кузнецами, автомастерами и так далее.

Высшее образование цыгане, как правило, не получают. После школы сразу же присоединяются к семейному "бизнесу".

"Вот я не знаю, почему так происходит. Вот я, вроде бы писать умею, читать тоже, а не пошел учиться. И дети мои не пошли, хотя тоже грамотные. Я вам даже объяснить не могу, почему так получилось. Как будто так и надо, но это плохо. Я бы хотел, чтобы мои дети учились, мы это ценим", - с сожалением рассказал мужчина.

Не одобряет Борис и попрошайничество среди цыган. По его словам, многие обращались к нему с просьбой поговорить с женщинами, которые заставляют детей побираться на улицах. Разговоры были, но все безуспешно.

"Если есть отец, мать, а дети попрошайничают, как это возможно. Вроде бы, говорят, что не будут больше, но все повторяется. С этим ничего не поделаешь", - признался он.

По словам Бориса, в Абхазии цыгане живут намного беднее, чем в других странах. Здесь много не заработаешь.

"Там у людей есть возможности – мачхума (абх. предостаточно – ред.), а здесь что делать", - добавил он.

Кто главный?

Главный в цыганской общине - барон. Он разрешает внутриобщинные проблемы, помогает нуждающимся и обладает непоколебимым авторитетом. Вот только в Абхазии барона нет и, похоже, что не было. По крайней мере, собравшиеся мужчины о нем никогда не слышали.

"Когда у нас что-то случается, мы общаемся и к чему-то приходим. Был раньше уважаемый человек с понятиями, его звали Бамбура. Но бароном он не был никогда", - рассказал Борис.

Чтобы стать бароном, недостаточно просто изъявить желание, объясняет он. Нужно, чтобы твою кандидатуру одобрили бароны из России и других цыганских общин, наладить с ними связь. Кроме того, нужно, чтобы все члены общины единогласно согласились с кандидатурой. Если половина будет против – не бывать человеку бароном.

"Да и отвечать за всех сейчас никто не хочет, каждый - за свою семью. У нас в общине недопонимание между цыганами. Многие не слушают друг друга", - объяснил он.

В апреле в Краснодаре намечаются выборы нового цыганского барона. Абхазская община собирается поддержать его и поехать на выборы.

"Вот и там есть цыгане, которые считают, что он не достоин быть бароном. Мы едем, чтобы узнать, почему они так говорят, хотим поступить правильно. Барон должен быть. Если у нас в Абхазии его нет, хотя бы с краснодарским будем общаться. Если у нас будет какое-то недоразумение, он приедет, чтобы решить", - сказал Борис.

Несмотря на то, что многие думают, что цыгане платят "дань" своему барону, это совсем не так, утверждает Борис. Наоборот, барон должен быть состоятельным, чтобы помогать членам общины в случае необходимости. Кроме того, у барона должны быть связи с руководством страны и бизнесменами, добавил он.

- А местное население к вам как относится? – спросила я.

- Знаете, у всех национальностей бывают конфликты. В целом, нормально к нам относятся, - ответил Борис.