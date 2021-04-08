МИД Абхазии прокомментировал реакцию Тбилиси на трагический инцидент на Ингуре

Четверо граждан Абхазии предприняли попытку незаконного пересечения государственной границы с Грузией вброд по реке Ингур, но, не справившись с течением, утонули. Их тела прибило течением на территорию грузинского села Шамгона, где они и были обнаружены 7 апреля.

СУХУМ, 8 апр - Sputnik. МИД Абхазии прокомментировал реакцию Тбилиси по поводу гибели четверых жителей Галского района на реке Ингур.

"Как и следовало ожидать, в Грузии данное трагическое событие стало лишь очередным поводом для нагнетания истерии и предметом для политических спекуляций. Как официальные грузинские власти, так и их политические оппоненты озабочены не самим фактом гибели людей, сколько возможностью продемонстрировать свой наигранный патриотизм и в очередной раз обрушиться с абсолютно беспочвенными обвинениями в адрес России", - отмечают во внешнеполитическом ведомстве Абхазии.

В МИДе назвали неуместными любые попытки Тбилиси политизировать произошедшее и заработать дешевые политические дивиденды на трагической гибели людей. Обстоятельства данного инцидента расследуются правоохранительными органами Республики Абхазия, отметили в ведомстве.

Также абхазский МИД призвал жителей приграничных районов республики пересекать государственную границу в установленных пунктах пропуска и выразил соболезнования родным и близким погибших.

Накануне, 7 апреля, СГБ Абхазии сообщила, что при попытке незаконного пересечения границы Абхазии с Грузией через реку Ингур утонули трое жителей Галского района. Позже стало известно о том, что грузинские спасатели нашли тело четвертого погибшего. По данным Службы госбезопасности Абхазии, граждане решились на незаконный переход госграницы, чтобы избежать обязательного пятидневного карантина, введенного грузинской стороной в отношении лиц, въезжающих из Абхазии в Грузию.