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Координационный штаб порекомендовал президенту продлить антиковидные меры

© Sputnik / Асмат Цвижба
В Абхазии
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Согласно распоряжению президента Абхазии, ограничительные меры в связи с опасностью распространения коронавируса, действуют в стране до 12 апреля.

СУХУМ, 9 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Координационный штаб по защите населения от коронавируса принял решение о необходимости продления ограничительных мер до начала вакцинации в Абхазии.

Таким образом, по решению штаба под запретом остается:

  • проведение массовых мероприятий, если в них участвуют более 50 человек,
  • проведение свадебных, торжественных, праздничных и иных массовых мероприятий в ресторанах, банкетных залах и иных предприятиях (объектах) общественного питания;
  • проведение массовых деловых, спортивных, развлекательных и иных мероприятий в закрытых помещениях;
  • функционирование объектов спорта (в том числе, фитнес-центры, тренажерные залы, плавательные бассейны), за исключением организации и (или) проведения физкультурно-спортивных мероприятий на открытом воздухе;
  • деятельность СПА-салонов, массажных салонов и саун;
  • деятельность образовательных кружков, танцевальных, репетиционных залов (секций) в закрытых помещениях;
  • деятельность детских игровых центров, компьютерных залов, боулингов, иных развлекательных и досуговых заведений.
    Рекомендуется обязательное ношение масок, в особенности в общественном транспорте.

По данным оперативного штаба по защите населения от коронавируса на 8 апреля, в Абхазии выявили 13645 случаев заражения Из них выздоровел 13101 человек, умерли 217 человек.

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