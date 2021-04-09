Координационный штаб порекомендовал президенту продлить антиковидные меры

Согласно распоряжению президента Абхазии, ограничительные меры в связи с опасностью распространения коронавируса, действуют в стране до 12 апреля.

СУХУМ, 9 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Координационный штаб по защите населения от коронавируса принял решение о необходимости продления ограничительных мер до начала вакцинации в Абхазии.

Таким образом, по решению штаба под запретом остается:

проведение массовых мероприятий, если в них участвуют более 50 человек,

проведение свадебных, торжественных, праздничных и иных массовых мероприятий в ресторанах, банкетных залах и иных предприятиях (объектах) общественного питания;

проведение массовых деловых, спортивных, развлекательных и иных мероприятий в закрытых помещениях;

функционирование объектов спорта (в том числе, фитнес-центры, тренажерные залы, плавательные бассейны), за исключением организации и (или) проведения физкультурно-спортивных мероприятий на открытом воздухе;

деятельность СПА-салонов, массажных салонов и саун;

деятельность образовательных кружков, танцевальных, репетиционных залов (секций) в закрытых помещениях;

деятельность детских игровых центров, компьютерных залов, боулингов, иных развлекательных и досуговых заведений.

Рекомендуется обязательное ношение масок, в особенности в общественном транспорте.

По данным оперативного штаба по защите населения от коронавируса на 8 апреля, в Абхазии выявили 13645 случаев заражения Из них выздоровел 13101 человек, умерли 217 человек.

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