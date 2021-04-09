Координационный штаб порекомендовал президенту продлить антиковидные меры

СУХУМ, 9 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Координационный штаб по защите населения от коронавируса принял решение о необходимости продления ограничительных мер до начала вакцинации в Абхазии.
Таким образом, по решению штаба под запретом остается:
- проведение массовых мероприятий, если в них участвуют более 50 человек,
- проведение свадебных, торжественных, праздничных и иных массовых мероприятий в ресторанах, банкетных залах и иных предприятиях (объектах) общественного питания;
- проведение массовых деловых, спортивных, развлекательных и иных мероприятий в закрытых помещениях;
- функционирование объектов спорта (в том числе, фитнес-центры, тренажерные залы, плавательные бассейны), за исключением организации и (или) проведения физкультурно-спортивных мероприятий на открытом воздухе;
- деятельность СПА-салонов, массажных салонов и саун;
- деятельность образовательных кружков, танцевальных, репетиционных залов (секций) в закрытых помещениях;
- деятельность детских игровых центров, компьютерных залов, боулингов, иных развлекательных и досуговых заведений.
Рекомендуется обязательное ношение масок, в особенности в общественном транспорте.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавируса на 8 апреля, в Абхазии выявили 13645 случаев заражения Из них выздоровел 13101 человек, умерли 217 человек.
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