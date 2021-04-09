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Стало известно количество случаев COVID-19 за год в Cухуме

© Sputnik / Евгений Биятов
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1257)
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Sputnik Абхазия
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По данным на 9 апреля в Абхазии заразились коронавирусом 13 666 человек, выздоровели 13143 человека, умерли – 217 пациентов.

СУХУМ, 9 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. За весь период пандемии в Сухуме было зафиксировано 4938 случаев заражения коронавирусом, сказал глава администрации столицы Беслан Эшба на заседании Координационного штаба по защите населения 9 апреля.

По его словам, за год зарегистрировали 4533 выздоровевших, на самоизоляции сейчас находятся 111 человек, на постоянном лечебном контроле 166 пациентов.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Скорик: лаборатория обеспечена тестами на COVID-19 на два месяца

Эшба отметил, что в течение недели в Сухуме было зафиксировано 46 случаев заражения – это минимальный недельный показатель за весь период пандемии. Однако, несмотря на положительную динамику, Инфекционная больница заполнена пациентами, добавил мэр. По его мнению, это связано с тем, что многие приезжают на лечение в Сухум из других районов, где тоже есть специальные отделения.

В ближайшее время планируется закончить ремонт в дополнительном отделении Инфекционной больницы, где также будут принимать на стационарное лечение больных с коронавирусом, сказал Эшба.

По данным на 9 апреля, в Абхазии коронавирусом заразились 13 666 человек, выздоровели 13143 человека, умерли – 217 пациентов.

По решению Координационного штаба по защите население от коронавируса ограничительные меры продлены в Абхазии до начала вакцинации. Точная дата начала вакцинации еще не известна.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1257)

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