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Сотрудник ДПС на посту

Нарушения на дорогах Абхазии с начала 2021 года превысили прошлогодние показатели

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Госавтоинспекция Абхазии регулярно проводит профилактические и рейдовые работы на республиканской трассе по выявлению нарушений правил дорожного движения.

СУХУМ, 9 апр – Sputnik. За первый квартал 2021 года было выявлено 18396 нарушений правил дорожного движения, что на 9336 случаев больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщила пресс-служба МВД Абхазии. 

© Sputnik / Леон Гуния
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По информации ведомства, большинство случаев нарушения были связаны с превышением скоростного режима, обгоном и не соблюдением дорожной разметки – 5927 фактов, что на 1709 фактов больше, чем за аналогичный период 2020 года.

За выезд на встречную полосу к административной ответственности были привлечены 2558 водителей.

Усиление контроля на дорогах позволило снизить количество ДТП за первый квартал 2021 года с 56 до 35, летальных случаев с 16 до 7, на 30 человек меньше получили травмы, говорится в сообщении. 

По словам начальника Госавтоинспекции Абхазии Батала Агрба, усиление работы ГАИ и проведение профилактических работа на республиканской трассе позволило снизить количество ДТП на 58 процентов, летальных случаев на 60 процентов, на 42 процента меньше стало раненных во время аварий. 

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