Еще 24 новых случая COVID-19 зафиксировано в Абхазии за сутки

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 13669 человек. Зарегистрировано 217 летальных случаев. Выздоровели 13163 человека.

СУХУМ, 9 апр - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 24 человек из 203 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от CODID-19.

© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 39 человек, у 28 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 10 человек, состояние здоровья 19 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 34 пациента с COVID-19, состояние здоровья 7 пациентов тяжелое, в Очамчырской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ - 9, в Ткурчалской ЦРБ пациентов нет.

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